Auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk? Claudio Del Principe empfiehlt vier Kochbücher, die den kulinarischen Horizont erweitern.

Darum gehts Kochbücher als sinnliches, aber nützliches Weihnachtsgeschenk

Claudio Del Principe empfiehlt diese vier Kochbücher

Claudio Del Principe Kolumnist

Eine Leserin ist auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk und fragt: «Welches Kochbuch – abgesehen von deinen eigenen natürlich – kannst du empfehlen?»

Ich liebe gute Kochbücher, und ich finde, ein Kochbuch zu verschenken, ist nicht nur sinnvoll, sondern auch super sinnlich. Weil die Rezepte unsere Kreativität wecken und die tollen Bilder und Geschichten inspirieren, achtsamer und besser einzukaufen und zu kochen. Diese hier gefallen mir besonders gut:

1 «Rote Wand. Culinary Lab» von Christian Seiler und Jamie Unshelm

Christian Seiler ist nicht nur ein guter Freund, sondern auch mein liebster Kolumnist. Keiner schreibt so gut und so liebevoll über Essen wie er. Ich mag seine eigenen Bücher und auch solche, die er über andere schreibt. Wer wissen möchte, wie alpine Küche schmecken und aussehen kann und wohin sie sich bewegt, muss sein Buch lesen. Mit phänomenalen Basis- und Kreativ-Rezepten von Spitzenkoch Jamie Unshelm aus dem Culinary Lab vom Rote Wand Gourmet Hotel. Sackstark fotografiert von Ingo Pertramer. Umwerfend elektrisierend!

2 «Saucen & Pasta» von Fabian Lange und Antonio Colaianni

Wenn ich nicht selber italienisch koche, gehe ich gerne zu Antonio Colaianni essen. Für mich der beste italienische Koch der Schweiz. Wer Pasta liebt – und wer tut das nicht? –, wird dieses Kochbuch lieben. Als Co-Autor mit seinem ehemaligen Sous-Chef Fabian Lange präsentiert er raffinierte Pasta-Rezepte mit passenden Saucen. Mal klassisch, mal neu interpretiert und immer ausnahmslos appetitanregend!

3 «Einfach Tanja» von Tanja Grandits

Das kulinarische Paradies liegt zum Glück nur zehn Gehminuten von meinem Wohnort. Ein Besuch in Tanja Grandits' Restaurant Stucki und ihre einzigartige, liebevolle Art als Köchin und Gastgeberin erfüllen mich immer mit allergrösster Freude. In ihrem grossartigen Kochbuch zeigt die Sterneköchin einfache vegetarische und vegane Rezepte für zu Hause mit einem besonderen Twist. Ein Seelenwärmer nach dem anderen. Zum Verlieben schön!

4 «Dein bestes Brot über Nacht» von Judith Erdin

Obwohl ich selber Kurse für Sauerteigbrot gebe und gerne vermittle, wie einfach das geht, verstehe ich, dass nicht alle Zeit und Geduld dafür aufbringen. Wer trotzdem selber richtig gutes Brot und andere geschmackvolle Gebäcke backen möchte, liegt mit diesem gelungenen Backbuch goldrichtig. Die quirlige Judith Erdin bäckt mit wenig Hefe und zeigt in praktischen Rezepten, wie alles mit wenig Zeit perfekt gelingt. Der Kracher!