Hast du das Live Quiz mit Zeki verpasst? Gar kein Problem, denn hier hast du nochmals die Chance, dich als Quiz-Meister zu beweisen! Zwar leider ohne Preisgeld, dafür kannst du dir so viel Zeit nehmen, wie du willst.

Alessandro Kälin Redaktor Community

Ein allerletztes Mal lud Zeki zum Blick-Live-Quiz ein. Zur letzten von ihm moderierten Ausgabe gab es gleich zu Beginn eine Überraschung. Denn, anstelle des Blick-Studios diente Zekis eigenes Restaurant «Zekis World» als Schauplatz.

1773 Quiz-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer kamen im Livestream zusammen. Als kleines Weihnachtsgeschenk ging es um eine stolze Gewinnsumme von 500 Franken.

Was weisst du alles über Weihnachten?

Hast du das Quiz verpasst? Gleich hier kannst du es nachholen! Kurz vor dem letzten Advent ging es dieses Mal passenderweise um Weihnachten. Was weisst du über die fröhlich festlichen Weihnachtstraditionen der Welt? Zeig uns dein Wissen!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wie hast du dich geschlagen? Teile dein Ergebnis in der Kommentarspalte mit uns! Danke für all die Male, an denen du live mit Zeki dabei warst oder die Fragen im Nachhinein noch beantwortet hast. Frohe Festtage!