Das richtige Geschenk zu finden, kann eine Herausforderung sein. Gutscheine sind eine gute Möglichkeit, noch auf die Schnelle etwas unter den Baum zu legen.

Darum gehts Gutscheine sind beliebte Weihnachtsgeschenke und werden meist eingelöst

Erlebnisgeschenke, Geldgeschenke und Reisen sind die beliebtesten Geschenkideen

November und Dezember machen 40 Prozent des Gesamtjahresumsatzes aus

Johannes Hillig Redaktor News

Hast du schon das passende Geschenk? Wenn ja, dann Glückwunsch. Alle anderen, die noch auf der Suche sind, Kopf hoch. Wir kriegen das schon hin. Vielleicht ist ein Gutschein genau das Richtige. Zeit gemeinsam verschenken. Ein Restaurant-Besuch. Oder Wellness. Was ist gerade beliebt? Und: Werden die Gutscheine überhaupt eingelöst? Oder landen sie in der Schublade und verfallen dann?

«Wir erinnern unsere Kunden»

«Unsere Erfahrung zeigt: Die meisten Gutscheine werden tatsächlich eingelöst. Wir setzen alles daran, dass unsere Kunden ihre Gutscheine nutzen, und haben dazu auch eine Erlebnisgarantie ins Leben gerufen», sagt Leonie Wojta, Mediensprecherin für Jochen Schweizer und Mydays, zu Blick.

Wenn nötig, kann auch der Gutschein um ein Jahr verlängert werden – und zwar kostenlos. «Zusätzlich erinnern wir unsere Kunden aktiv, bevor ihr Gutschein abläuft.»

Das sind die grössten Flop-Geschenke

Wie viele Gutscheine tatsächlich gekauft und eingelöst werden, verrät Wojta nicht. Klar ist dagegen: Weihnachten ist Gutschein-Hochsaison. «Die Monate November und Dezember sind für uns die mit Abstand umsatzstärksten des Jahres und machen rund 40 Prozent des Gesamtjahresumsatzes aus – nirgendwo sonst werden so viele Erlebnisse verschenkt wie unterm Tannenbaum.»

Die Renner dieses Jahr sind laut einer X-Mas-Studie von Mydays Erlebnisgeschenke, Geldgeschenke und Reisen. «Die grössten Flop-Geschenke sind laut Studie: Socken, Alkohol und Geschirr.»

Eine Besonderheit dieses Jahr: «Wir verzeichnen insbesondere bei Erlebnissen rund ums Fahren aussergewöhnlicher Autos, zum Beispiel beim Rennstreckentraining in einem Porsche 911 GT3, einen Anstieg.»

«Dieses Jahr ein Trend zu Fondue-Erlebnissen»

Auch bei Opari, zu der geschenkidee.ch und geschenkparadies.ch gehören, werden besonders zu Weihnachten viele Gutscheine verkauft. «In dieser Zeit verkaufen wir rund viermal mehr Erlebnisgutscheine als im übrigen Jahr», sagt Opari-Sprecher Andreas Hink zu Blick.

Und auch dort zeichnet sich ein Trend ab. «Ja, wir beobachten dieses Jahr einen Trend zu Fondue-Erlebnissen an besonderen Orten. Besonders gefragt sind Angebote an aussergewöhnlichen Locations wie in einem Iglu, in einer Gondel oder an anderen speziellen Plätzen.»