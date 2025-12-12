In dieser Folge redet «Durchblick»-Host Sina Albisetti mit Verhaltensforscher Claude Messner der Uni Basel über die Psychologie des Schenkens. Warum wir ständig in diesen vorweihnachtlichen Geschenkestress geraten und wie wir es schaffen, den Stress in etwas Positives zu drehen.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
