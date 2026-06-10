Nicht nur unsere Zähne, sondern auch unsere Fingernägel können sich im Laufe der Zeit verfärben. Vor allem dann, wenn wir Letztere ständig lackieren. Mit diesem Hack bringen wir sie wieder zum Strahlen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zahnpasta entfernt Gelbstich auf Nägeln nach häufigem Lackieren oder Nikotinkonsum

Auftragen, 10 Minuten einwirken lassen, mit Bürste einmassieren und abspülen

Prozedere zweimal wöchentlich wiederholen, gesunde Nägel sind hellrosa

Mal rot, mal pink, mal French – für die einen sind es Wohlfühlmomente bei der Maniküre, für die anderen eine entspannende Freizeitbeschäftigung: das Lackieren der Fingernägel. Blöd nur dass, wenn wir sie ständig anmalen, sie sich mit der Zeit verfärben. Und zwar gelb, eine – nun ja – nicht wirklich coole Farbe auf den Nägeln … vor allem dann, wenn es sich dabei nicht um einen satten Ton, sondern um einen gelblichen Schleier handelt. Gut, dass wir ihn mit diesem Hack schnell wieder loswerden. Das Beste daran: Dieses Produkt hat garantiert jede oder jeder zu Hause rumstehen.

Eine Zahnpasta bringt nämlich nicht nur unsere Beisserchen, sondern auch unsere Fingernägel zum Strahlen. Statt also künftig mit einem bunten Farblack von unseren gelbstichigen Nägeln abzulenken, hellen wir sie lieber mit der Creme auf.

So funktioniert es

Als Erstes reiben wir einen kleinen Zahnpasta-Klecks auf unsere unlackierten Nägel und lassen das Ganze zehn Minuten lang einwirken. Danach massieren wir die Masse mit einer Nagelbürste ein und spülen den Rest mit Leitungswasser ab. Im besten Fall wiederholen wir das ganze Prozedere zweimal pro Woche, jeweils nach dem Ablackieren der Nägel. Der Clou: Mit diesem Hack rücken wir noch so hartnäckigen Nagellackresten zu Leibe. Damit das in den meisten Zahnpasten enthaltene Wasserstoffperoxid die Nägel nicht unnötig reizt, tragen wir danach ein Nagelöl auf und cremen unsere Hände ein.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Übrigens: Gesunde Nägel sind hellrosa. Neben Nagellacken können auch Putzmittel und der Konsum von Nikotin für einen Gelbschleier sorgen. Darum gilt: Wer beim Geschirrspülen und Putzen Gummihandschuhe trägt, vermeidet, dass schädliche Inhaltsstoffe in die Nägel und die Haut eindringen. Und was bei Raucherhänden hilft? Tja, das versteht sich von selbst …