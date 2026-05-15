Der Sommer ist (bald) da – und unsere Füsse spielen wieder die Haupt- statt eine Statistenrolle. Offene Schuhe, zarte Riemchen, «Naked Sandals»: Alles will gezeigt werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Füsse altern schneller durch Vernachlässigung: Pflege für Sommer wichtig

Peelings, Massagen und SPF schützen vor Trockenheit und Schäden

15 bis 20 Minuten Fussbad verbessern Haut und Nägel deutlich

Valeska Jansen

Dumm nur, dass genau jetzt sichtbar wird, was wir monatelang unter dicken Socken versteckt haben. Rissige Fersen, trockene Haut, stumpfe Nägel? Keine Panik. Mit ein bisschen Anti-Aging-Fokus für die Füsse werden sie schnell wieder sandalentauglich – ganz ohne Spa-Termin. Während wir unser Gesicht längst mit Seren, Säuren und SPF pflegen, verraten Hände und Füsse oft als Erste, wie viel wir wirklich auf dem Buckel haben. An die Hände denken wir immerhin ab und zu mit Creme, die Füsse dagegen rutschen im Beauty-Ranking gern ans Ende. Gerade jetzt, wo sie in Mules, Slides und Wandersandalen wieder die Bühne betreten, ist das keine grandiose Idee.

So gehts

Der Einstieg ins Fuss-Anti-Aging-Programm ist simpel: Zuerst kommt die Vorbereitung. Ein Fussbad in warmem Wasser macht die Haut weich und die Nägel formbar – ein paar Tropfen Olivenöl oder ein Schuss Rahm (bzw. Badeöl) dazu, und aus der Pflicht wird ein kleines Home-Spa. Nach 15 bis 20 Minuten sind die Füsse bereit für alles, was kommt. Jetzt heisst es: peelen. Ein Fusspeeling oder ein selbst gemixter Scrub (z. B. Olivenöl plus Zucker) befreit von trockenen Schüppchen, regt die Zellerneuerung an und lässt die Haut jünger und glatter wirken. Wo die Hornhaut besonders hartnäckig ist, hilft ein Bimsstein oder eine spezielle Feile – sanft, aber regelmässig angewendet, statt einmal im Jahr auf die harte Tour. Danach: reichhaltig eincremen, Baumwollsocken darüber, über Nacht einwirken lassen – das ist im Grunde eine Overnight-Maske für die Füsse.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Regelmässig massieren

Wenn mit den Jahren vermehrt verhornten Stellen auftauchen, ist das kein Drama, sondern ein Zeichen, dass unsere Füsse jeden Tag Höchstleistungen liefern. Regelmässige Massagen mit Öl oder einer hoch dosierten Fusscreme (z. B. mit Urea, Sheabutter oder Fruchtsäuren) helfen, die Haut weich zu halten und künftige Problemzonen zu entschärfen. Ein echter Anti-Aging-Killer sind dagegen vergilbte Nägel. Dunkler Lack ohne Unterlack oder einfach Vernachlässigung hinterlassen Spuren. Hier lohnt sich ein kleiner Aufhell-Boost: Mit Zitronensaft getränkte Wattepads, sanft über die Nägel gerieben, können leichte Verfärbungen abmildern. Für den Sofort-Effekt sorgen Nail-Whitener oder milchige Lacke, die optisch frischen, sauberen Glanz bringen. Und: Wer hartnäckig stark verfärbte Nägel hat, lässt das im Zweifel lieber einmal ärztlich checken.

Achtung, UV-Strahlung!

Der vielleicht wichtigste, aber am meisten vergessene Schritt: Sonnenschutz. UV-Strahlen lassen die Haut auch an den Füssen schneller altern, fördern Flecken und Fältchen – und genau dort, wo die Sonne im Sommer ungebremst hinknallt, tragen wir oft gar nichts auf. Die Lösung ist so simpel wie effektiv: Wenn du morgens Gesicht und Hände eincremst, nimm die Füsse gleich mit. Zu Sandalen, Flip-Flops und «Naked»-Heels gehört SPF genauso dazu wie Nagellack.

Anti-Aging für die Füsse bedeutet also nicht mehr Aufwand, sondern konsequente Mini-Routinen: ein Fussbad hier, ein Peeling da, abends Creme plus Socken und tagsüber eine Spur Sonnenschutz. So werden aus «Winterfüssen» ziemlich schnell Sommer-Hauptdarsteller, die nicht nur gepflegt aussehen, sondern dich auch in zehn Jahren noch locker durch jede Sandalensaison tragen.