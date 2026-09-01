Der heisse Sommer hat den hiesigen Hobbygärtnern eine reiche Ernte beschert. Doch wohin mit dem ganzen Obst? So macht ihr euer Obst haltbar.

So machen Sie Ihr Obst haltbar

So machen Sie Ihr Obst haltbar

Wohin mit der Ernte nach dem Sommer?

Der Sommer hat nicht nur den Wasserratten und Sonnenanbetern Freude bereitet, auch alle, die Obst im Garten anpflanzen, können sich die Hände reiben. Die Ernte dürfte dieses Jahr nämlich besonders hoch ausfallen. Zudem sind fast alle einheimischen Sorten mehr oder weniger zur gleichen Zeit reif. Äpfel, Birnen, Aprikosen – alles kommt auf einmal.

Doch wohin mit den ganzen Obstbergen? Hier ein paar Tricks, wie du dein Obst haltbar machen kannst.

Tipps für die Lagerung von Obst

Bei der Lagerung musst du als Erstes darauf achten, dass das Obst keine Druck- oder Faulstellen aufweist. Es verdirbt sonst schneller und kann auch andere Früchte «infizieren».

Äpfel, Birnen und Quitten mögen es feucht, kühl und dunkel – zum Beispiel im Keller. Wichtig: Lagere Äpfel nicht zusammen mit anderen Sorten. Sie sondern das Gas «Ethylen» ab, welches Früchte in ihrer Nähe schneller verderben lässt. Im Keller kannst du die Früchte in Holzkisten bis zu drei Monate lagern, im Kühlschrank etwa drei Wochen.

Steinobst wie Pfirsiche, Aprikosen oder Pflaumen lässt sich in der Regel im Kühlschrank etwa eine Woche halten, ausserhalb des Kühlschranks etwa drei Tage.

Obst und Früchte einkochen

Wenn du dein Obst lieber dauerhaft haltbar machen möchtest, ist Einkochen eine gute Möglichkeit.

Gerade Birnen, Äpfel oder Pfirsiche eignen sich wunderbar dafür. Du benötigst nur Einkochgläser und einen Ofen. Bevor du loslegst, solltest du die Gläser mit heissem Wasser ausspülen, damit sie steril sind. Dann schneidest du die Früchte in gleich grosse Stücke und füllst sie in die Gläser. Zum Schluss füllst du die Gläser mit Wasser bis knapp unter den Rand.

Stelle die Gläser anschliessend bei 140 Grad etwa 10 Minuten in den Ofen – und schon hast du dein Obst haltbar gemacht. Kühl und dunkel gelagert, hält Eingemachtes ohne Weiteres einige Monate. Und wohin mit den ganzen Beeren? Konfitüre selber machen ist wirklich sehr einfach.

Trockenfrüchte selbst machen

Das Trocknen ist wohl die älteste Methode, um Früchte haltbar zu machen. Sie eignet sich für viele Obstsorten wie beispielsweise Äpfel, Aprikosen oder Pflaumen. Die Früchte solltest du zuerst schälen, entsteinen und zerkleinern.

Am einfachsten geht das Trocknen in einem Umluftbackofen. Heize ihn auf 60 bis 70 Grad auf und lege das Obst hinein. Je nachdem, wie schwer oder dick die Stücke sind, dauert das Trocknen zwischen sechs und zwölf Stunden. Danach sind die Trockenfrüchte in Dosen oder Gläsern aufbewahrt etwa sechs Monate haltbar.

Obst einfrieren

Eine leichte und schnelle Methode, um Obst haltbar zu machen. Trotzdem solltest du einige Dinge beachten, damit die Früchte auch aufgetaut noch schmecken. Steinobst solltest du vor dem Einfrieren entsteinen und grössere Früchte in kleinere Stücke schneiden.

Damit empfindlicheres Obst wie Erdbeeren oder Himbeeren im Gefrierbeutel nicht zusammenklebt oder zerdrückt wird, lohnt es sich, die Früchte vorher einzeln auf ein Tablett zu legen und anzufrieren.

Eingefroren hält sich Obst etwa ein Jahr.

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