Der Herbst ist die Zeit des Sammelns - Doch wohin mit den ganzen Beeren? Konfitüre selber machen ist wirklich sehr einfach. Die süssen Fruchtaufstriche dürfen auf dem Frühstückstisch nicht fehlen.
Brombeeren in einen Sieb geben, mit warmem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen.
Brombeeren mit Gelierzucker in einen Topf geben. Das Verhältnis von Frucht zu Gelierzucker ist bei herkömmlicher Konfitüre meistens 2:1.
Zwei Stunden ziehen lassen und dabei öfter umrühren.
Biozitrone gut waschen und die Schale einer Zitrone reiben.
Brombeeren mit dem Stabmixer pürieren und mit dem Saft der Zitrone, Zitronenschale und Rosmarinzweigen zum Kochen bringen.
Ca. 7 - 8 Minuten unter Umrühren kochen.
Wird die Fruchtmasse nach 1-2 Minuten Abkühlzeit fest, ist die Konfitüre parat. Reicht die Festigkeit nicht aus, die Konfitüre ein paar Minuten länger köcheln lassen.
Konfitüre portionenweise in Gläser geben und luftdicht verschliessen.
Auf den Kopf stellen und mindestens eine Stunde auskühlen lassen. Mit Etiketten beschriften.