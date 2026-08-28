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Selbst gemacht Brombeerkonfitüre mit Rosmarin und Zitrone

Publiziert: vor 28 Minuten

Der Herbst ist die Zeit des Sammelns - Doch wohin mit den ganzen Beeren? Konfitüre selber machen ist wirklich sehr einfach. Die süssen Fruchtaufstriche dürfen auf dem Frühstückstisch nicht fehlen.

Brombeerkonfitüre selbst gemacht: Fruchtiges Rezept mit Rosmarin und Zitrone.
Foto: Getty Images
Portionen4 Gläser
Nährwert / Person194 kcal./100 g
Zubereitungs-Zeit120 Min.
Zutaten
1 kgBrombeeren
500 gGelierzucker
1Bio-Zitrone
2 ZweigeRosmarin
Zubereitung
Schritt 1/9

Brombeeren in einen Sieb geben, mit warmem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen.

Schritt 2/9

Brombeeren mit Gelierzucker in einen Topf geben. Das Verhältnis von Frucht zu Gelierzucker ist bei herkömmlicher Konfitüre meistens 2:1.

Schritt 3/9
Foto: Getty Images/Westend61

Zwei Stunden ziehen lassen und dabei öfter umrühren.

Schritt 4/9

Biozitrone gut waschen und die Schale einer Zitrone reiben.

Schritt 5/9

Brombeeren mit dem Stabmixer pürieren und mit dem Saft der Zitrone, Zitronenschale und Rosmarinzweigen zum Kochen bringen.

Schritt 6/9

Ca. 7 - 8 Minuten unter Umrühren kochen.

Schritt 7/9

Wird die Fruchtmasse nach 1-2 Minuten Abkühlzeit fest, ist die Konfitüre parat. Reicht die Festigkeit nicht aus, die Konfitüre ein paar Minuten länger köcheln lassen.

Schritt 8/9

Konfitüre portionenweise in Gläser geben und luftdicht verschliessen.

Schritt 9/9

Auf den Kopf stellen und mindestens eine Stunde auskühlen lassen. Mit Etiketten beschriften.

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