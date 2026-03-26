Das Frühlingswetter lässt noch immer auf sich warten. Was es jetzt im Garten zu beachten gilt.

Christina Schildknecht

Am 20. März haben wir uns auf Frühlingsanfang gefreut, doch das Wetter im Frühjahr ist launisch. Wer einen Blick in den Garten wirft, sieht schon viele Frühlingsboten. Die Frühblüher wie Krokusse, Narzissen oder Tulpen sind draussen, und einige Bäume und Sträucher blühen schon. Überstehen sie dieses garstige Wetter?

Laut Experten macht den einheimischen Pflanzen dieses Wetter im Frühling nichts aus. Wer aber bereits Kräuter gekauft und rausgestellt hat, muss abwarten. Besonders Basilikum hat das kalte Wetter bestimmt nicht überlebt. Er braucht mindestens zehn Grad.

Wer hat den schönsten Garten der Schweiz? Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme

Was tun mit den Topf-Pflanzen?

Auch Aprikosen an der Hauswand könnten Schaden genommen haben. Und was ist mit den Topf-Pflanzen, die man über den Winter eingepackt hat, zum Beispiel Palmen? Den Winterschutz sollte man erst abnehmen, wenn nachts keine Frostgefahr mehr besteht. Wenn die Pflanzen dann ausgepackt werden, gilt es auch einiges zu beachten. Die Sonne hat schon ordentlich Kraft. Deshalb muss man aufpassen, dass die Pflanzen keinen Sonnenbrand bekommen. Es ist besser, Topf-Pflanzen wie Palmen an eine Ost- oder Westwand zu stellen, wo sie nicht voll der Sonne ausgesetzt sind. Hier finden Sie den Gartenkalender mit Tipps, was Sie in Frühling im Garten zu tun haben.

Wann wird das Wetter wirklich gefährlich für den Garten?

Die milden Temperaturen gaben der Vegetation einen Entwicklungsschub, worauf die Obstbäume früher als gewöhnlich blühten und dann während des Nachtfrosts Schaden nahmen. Wenn wir nicht zu früh Frühlingswetter mit warmen Temperaturen haben, muss man sich um den Garten keine Sorgen machen.

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