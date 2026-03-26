Es wurde schon länger angekündigt. Nun ist die Kaltfront da und bringt neben Regen und Wind auch vielerorts Schnee mit sich. Blick zeigt, wo es heute ungemütlich wird – und wo sich die Sonne blicken lässt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Winter kehrt mit Schnee und Kälte in die Schweiz zurück

Schnee fällt auch im Flachland, besonders aber in den Alpen

Temperaturen steigen nur knapp über 0 Grad an vielen Orten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Angela Rosser Journalistin News

Nichts ist mit dem entspannten Spaziergang an der Sonne und der Jacke unterm Arm – wie bereits angekündigt, dreht der Winter nochmals eine Extrarunde und kommt für eine Stippvisite zurück. An vielen Orten in der Schweiz steigt das Thermometer nur knapp über 0 Grad.

Der Donnerstag zeigt sich bewölkt. Regen, Graupel und sogar Schnee wechseln sich heute ab. Besonders gross ist die Chance auf Schnee am Alpennordhang, wie Meteo News schreibt. Aber auch im Flachland rieselte er bereits am Mittwochabend und am Donnerstagmorgen vom Himmel – etwa in Zürich und in Bern.

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Wer absolut keine Lust auf das Winter-Revival hat, muss entweder noch etwas durchhalten oder in den Süden reisen. Dort ist es recht sonnig und dank Nordföhn und 12-13 Grad nicht ganz so kalt.

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0:10 Winter mit Comeback: In Bern fallen am Mittwochabend die Schneeflocken

«Zunehmend freundlicher Mix»

Ganz vertreiben lassen sich die Wolken auch am Freitag nicht. Meteo News beschreibt die Prognose aber als «zunehmend freundlicher Mix aus Sonne und Wolken». Auch für Samstag kündigt sich die Sonne an. Sogar noch mehr als am Freitag. Perfekt also, für einen Spaziergang an der frischen Luft. Da sich die Temperaturen aber noch immer nicht im zweistelligen Bereich befinden, sollte man sich trotzdem warm anziehen.

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Der perfekte Tag um es sich zu Hause gemütlich zu machen, ist der Sonntag. In grossen Teilen der Schweiz ist für den letzten Tag des Wochenendes wieder Regen und Schnee angekündigt und so gut wie keine Sonne. Sonne ist etwa im Süden oder im Nordwesten zu erwarten. Anfang nächste Woche geht es grau in grau weiter. Am Montag lässt sich die Sonne so gut wie gar nicht blicken, dafür steigen die Temperaturen wieder ein wenig. Nachhaltige Besserung ist, wenn dann überhaupt erst Mitte oder gar Ende nächster Woche zu erwarten.