Die prächtigen Blüten der Hortensie finden sich in vielen Gärten wieder. Wenn sie in der Sommerhitze ihre Köpfe hängen lassen, greifen viele Gartenbesitzer direkt zur Giesskanne. Laut Experten ist das jedoch ein grosser Fehler.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hortensien leiden bei Hitze oft unter schlaffen Blättern und Blüten.

Experten warnen: Giessen während Mittagshitze kann Pflanzen schädigen.

Optimal: Morgens wässern, damit Wurzeln genug Feuchtigkeit aufnehmen können.

Wiebke Köhne

Bei Hortensien denkt man sofort an volle Blüten und ausdrucksstarke Farben. Weil sie zudem als sehr pflegeleicht gelten, zählen sie zu den beliebtesten Sträuchern für Gärten und Parkanlagen. Allerdings lassen auch Hortensien bei hohen Temperaturen ihre Blätter oftmals schlaff herunterhängen.

Wie die Gärtnerin Bethany Naccarato, Gründerin von Blueacre Garden, gegenüber dem «Daily Express» erklärt, können Sträucher durch welken vorübergehend einen Feuchtigkeitsverlust verlangsamen. Daher sehen die Pflanzen während der Mittagshitze oftmals schlaff aus.

Auf keinen Fall sofort giessen

Viele versuchen dann, dem mit Wassergiessen entgegenzuwirken. Laut der Expertin ist das jedoch einer der grössten Fehler, den man bezüglich der Hortensien-Pflege begehen kann. Denn auch die Erde ist zu dieser Zeit aufgeheizt – ein Grossteil der Flüssigkeit verdunstet bereits, bevor sie die Wurzeln der Pflanze erreicht. Wird der Vorgang mehrmals wiederholt, kann die Pflanze dadurch sogar geschädigt werden.

Stattdessen sollte man am Abend kontrollieren, ob sich die Blüten nach einer leichten Abkühlung selbst wieder aufgerichtet haben. Falls ja, rät die Expertin von zusätzlichem Giessen ab. Dies, weil das Wasser über Nacht Schnecken anlocken könnte. Nur wenn die Pflanzen nach Einbruch der Dunkelheit weiterhin im Überlebensmodus stehen, brauchen sie sofort Wasser.

Ansonsten ist es ratsam, Hortensien jeweils am Morgen zu giessen, um sie zum Blühen anzuregen. Wenn die Wurzeln bereits zu Tagesbeginn genügend Flüssigkeit aufnehmen können, überstehen sie im Normalfall auch heisse Tage gut.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Blic.rs. Das serbische Nachrichtenportal gehört wie Blick zu Ringier.