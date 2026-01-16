Der erste Sauternes ohne Alkohol ist parat für die Markteinführung. «Moderato» heisst der Süsswein. Die Trauben stammen aus den Premier-Cru-Lagen von Château Sigalas-Rabaud.

Darum gehts 6000 Flaschen des ersten entalkoholisierten Premier-Cru-Weins aus Bordeaux abgefüllt

Es werden die gleichen edelfaulen Trauben verwendet wie für den Grand Vin

Der Süsswein ohne Alkohol hat 85 Gramm Restzucker pro Liter

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Für das Pilotprojekt wurden 6000 Flaschen abgefüllt, wie das Branchenmagazin «The Drinks Business» meldet. Es handelt sich um den ersten entalkoholisierten Wein eines Premier-Cru-Château aus dem Bordelais und um die erste entalkoholisierte Variante eines edelsüssen Weins.

Der «Moderato» basiert auf Sémillon-Trauben des Jahrgangs 2024, die auch für die Kelterung des Grand Vin verwendet wurden. Selbst der Produktionsprozess ist der gleiche wie für den Spitzen-Sauternes. Im Zentrum steht die sorgfältige Auswahl der von Edelfäule befallenen Trauben bei der Handlese von September bis November.

Kürzere Reifezeit im Barrique

Einzig bei der Reifezeit in Barriques gibt es Unterschiede. Die Cuvée für den «Moderato» besteht aus Weinen, die nur sechs statt 18 Monaten in Barriques reifen. Entalkoholisiert wird der Süsswein im 2025 gegründeten Unternehmen Chai Sobre im Südwesten Frankreichs.

Das verwendete Verfahren, die Vakuumdestillation bei niedriger Temperatur, entfernt den Alkohol schonend und bewahrt dabei die typischen Aromen des Endprodukts.

Sauternes-Charakter bleibt erhalten

Die typische Viskosität edelsüsser Weine bleibt ebenso erhalten wie die animierende, feine Säure, die so typisch ist für die Sauternes-Weine des Châteaus. Mit einem Zuckergehalt von 85 Gramm pro Liter liegt der Wein unter dem klassischen Sauternes, der es auf über 100 Gramm pro Liter bringt. Offiziell vorgestellt wird der erste entalkoholisierte Sauternes am Valentinstag, 14. Februar.