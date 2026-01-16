DE
FR
Abonnieren

Weltneuheit
Spitzen-Château produziert entalkoholisierten Sauternes

Der erste Sauternes ohne Alkohol ist parat für die Markteinführung. «Moderato» heisst der Süsswein. Die Trauben stammen aus den Premier-Cru-Lagen von Château Sigalas-Rabaud.
Publiziert: vor 8 Minuten
Kommentieren
1/7
Das gab es bisher noch nicht: Diesen Februar kommt der erste entalkoholisierte Sauternes auf den Markt. (Symbolbild)
Foto: Shutterstock

Darum gehts

  • 6000 Flaschen des ersten entalkoholisierten Premier-Cru-Weins aus Bordeaux abgefüllt
  • Es werden die gleichen edelfaulen Trauben verwendet wie für den Grand Vin
  • Der Süsswein ohne Alkohol hat 85 Gramm Restzucker pro Liter
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_707.JPG
Ursula GeigerRedaktorin Wein

Für das Pilotprojekt wurden 6000 Flaschen abgefüllt, wie das Branchenmagazin «The Drinks Business» meldet. Es handelt sich um den ersten entalkoholisierten Wein eines Premier-Cru-Château aus dem Bordelais und um die erste entalkoholisierte Variante eines edelsüssen Weins.

Der «Moderato» basiert auf Sémillon-Trauben des Jahrgangs 2024, die auch für die Kelterung des Grand Vin verwendet wurden. Selbst der Produktionsprozess ist der gleiche wie für den Spitzen-Sauternes. Im Zentrum steht die sorgfältige Auswahl der von Edelfäule befallenen Trauben bei der Handlese von September bis November.

Kürzere Reifezeit im Barrique 

Einzig bei der Reifezeit in Barriques gibt es Unterschiede. Die Cuvée für den «Moderato» besteht aus Weinen, die nur sechs statt 18 Monaten in Barriques reifen. Entalkoholisiert wird der Süsswein im 2025 gegründeten Unternehmen Chai Sobre im Südwesten Frankreichs.

Mehr zum Thema Wein
Reife Weine schmecken nicht zwingend besser
Blick Weinwelt mit
Reife Weine schmecken nicht zwingend besser
Kellerleichen vermeiden
Reife Weine schmecken nicht zwingend besser
Weshalb zu Marroni von der Gass' ein Glas Rotwein gehört
Blick Weinwelt mit
Weshalb zu Marroni von der Gass' ein Glas Rotwein gehört
Wärmendes Duo
Weshalb zu Marroni von der Gass' ein Glas Rotwein gehört
Weinbau in der Lagune von Venedig
Diese Rebe trotzt dem Meersalz
Weinbau in der Lagune von Venedig
Sediment im Glas ist kein Weinfehler
Blick Weinwelt mit
Sediment im Glas ist kein Weinfehler
Gegenteil ist der Fall
Sediment im Glas ist kein Weinfehler

Das verwendete Verfahren, die Vakuumdestillation bei niedriger Temperatur, entfernt den Alkohol schonend und bewahrt dabei die typischen Aromen des Endprodukts.

Sauternes-Charakter bleibt erhalten 

Die typische Viskosität edelsüsser Weine bleibt ebenso erhalten wie die animierende, feine Säure, die so typisch ist für die Sauternes-Weine des Châteaus. Mit einem Zuckergehalt von 85 Gramm pro Liter liegt der Wein unter dem klassischen Sauternes, der es auf über 100 Gramm pro Liter bringt. Offiziell vorgestellt wird der erste entalkoholisierte Sauternes am Valentinstag, 14. Februar.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen