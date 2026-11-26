Bereits in der Antike und im Mittelalter hochgeschätzt, geriet der aus unreifen grünen Trauben gepresste Verjus lange Zeit in Vergessenheit. Heute erlebt er ein Revival in der Küche.

Darum gehts Verjus, der Saft aus unreifen grünen Trauben, war schon in der Antike beliebt

Er wird als Ersatz für Zitronensaft und Essig verwendet

Er ist mild und verleiht den Gerichten eine angenehme Säure, ohne aromatisch zu dominieren

Eva Zwahlen Redaktorin Wein

Stikel (alias Hermann) Schwarzenbach, Winzer in Obermeilen am Zürichsee, weiss gar nicht mehr, wann genau er angefangen hat mit dem Verjus. Mindestens vor 25 Jahren. «Damals kam Delikatessenhändler Fredy von Escher aus Paris zurück», erzählt er. «Und zwar reichlich frustriert, weil ihm die Flasche Verjus, die er mitbringen wollte, am Flughafen aus den Händen gerutscht und zerbrochen war.»

Das brachte den Winzer auf eine Idee: «Es war Juli und ich schnitt sofort ein paar unreife, grüne Trauben ab und presste sie – und der Ersatz-Verjus war geboren!» So begann die Liebesgeschichte zwischen der Familie Schwarzenbach und dem Verjus, diesem «grünen Saft», der jeweils im Juli, also bevor die Trauben die Farbe wechseln und weich werden, geerntet und produziert wird.

Kostbares «Nebenprodukt»

Die sogenannte «grüne Lese» dient der Ertragsminderung – und der Steigerung der Weinqualität. Normalerweise findet sie Ende Juli statt, «im extrem heissen Jahr 2026 allerdings schon Mitte Juli», wie Stikel Schwarzenbach anmerkt. Die unreifen, harten Traubenbeeren kommen in die Abbeermaschine, werden gepresst, durch Kälte stabilisiert und eine Woche lang im Tank bei 3 °C stehen gelassen.

Dann wird der unvergorene, saure Traubensaft abgezogen, nochmals durch Kälte stabilisiert oder pasteurisiert und abgefüllt. «Mein Sohn Alain, der das Weingut heute leitet, arbeitet meistens mit Kälte.»

Verjus bei Magenweh

Verjus, damals noch Agrest genannt, erfreute sich schon in der Antike, etwa beim griechischen Arzt Hippokrates, grosser Beliebtheit, und zwar nicht nur als Würz-, sondern auch als Heilmittel. Er verschrieb den sauren Saft bei Verdauungsbeschwerden, mangelndem Appetit und zur Stärkung des Magens.

Auch im Mittelalter diente Verjus als Ersatz für Essig. «Damals gab es ausser in Südeuropa noch keine Zitronen», gibt Stikel Schwarzenbach zu bedenken. Er als begeisterter Hobbykoch schwört auf Verjus. Er verwendet ihn «extrem häufig, etwa für Salatsaucen, Fisch – ganz wunderbar etwa ist Verjus zum Marinieren von rohem Fisch –, fürs Abschmecken von Saucen, ja, sogar für Desserts». Und selbst ins Mineralwasser gibt er gerne ein Gütschli, das verleiht dem Wasser eine frische Note.

Konkurrenz für Zitrone und Essig

«Von welcher Rebsorte die Trauben stammen, spielt keine grosse Rolle. In diesem Stadium haben die Beeren noch nicht viel Eigenaroma.» Bei den Schwarzenbachs werden meistens Riesling-Sylvaner-Trauben verwendet, manchmal auch Räuschling (für diese alte Zürisee-Sorte ist die Familie seit Generationen berühmt). Rund 2000 Liter des begehrten Saftes werden in Obermeilen jedes Jahr produziert.

Der Vorteil des Verjus? Er ist deutlich milder als Essig oder Zitronensaft, aromatisch weniger dominant und erst noch bekömmlicher. Kein Wunder, dass er jahrhundertelang eine tragende Rolle in der Küche der französischen Könige spielte. Und am Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV. einst genauso geschätzt wurde wie heute am Tisch der Winzerfamilie Schwarzenbach.