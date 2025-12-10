Tiere sind Alkohol nicht abgeneigt. Ihr Konsum beschränkt sich in der Regel auf gärende Früchte — mit Ausnahme eines Waschbärs im US-Bundesstaat Virginia.

Zu tief ins Weinglas schauen Vierbeiner allerdings nicht

Darum gehts Der Mensch ist nicht das einzige Lebewesen, das bewusst Alkohol trinkt

Manchmal kommt es in der Tierwelt zu Exzessen, allein oder in der Gruppe

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Wer hat sich als Kind nicht schlapp gelacht, als Michel aus Lönneberga Ferkelchen und den Hahn mit vergorenen Kirschen fütterte, die er eigentlich auf dem Kompost hätte vergraben sollen?

Nichts zu lachen hatte hingegen der Angestellte eines Spirituosengeschäfts in Virginia USA, der morgens zerbrochene Whiskey-Flaschen und einen volltrunkenen Waschbären vorfand, wie die Branchenplattform «The Drinks Business» meldete.

Ohnmächtig vor der Toilette aufgefunden

Das Tier war durchs Dach eingestiegen und stiess dabei ein Regal mit Whiskey um. Offensichtlich schmeckte dem Waschbären der Bourbon aus den zerbrochenen Flaschen. Er zechte die Nacht durch und sank schliesslich vor der Toilette in Ohnmacht.

Der Tierschutz und das Tierheim von Han(g)over County bestätigten, dass der Waschbär, nach dem er seinen Rausch ausgeschlafen habe, wieder nüchtern und wohlauf in die Wildnis zurückkehren konnte.

Kein Einzelfall

Meistens nehmen Tiere Alkohol unbewusst mit der Nahrung auf. In gärenden Früchten kann der Alkoholgehalt bei bis zu 2,5 Volumenprozent liegen.

Doch offensichtlich wird im Tierreich auch bewusst getrunken. So wurden Schimpansen in freier Wildbahn beobachtet, die sich in der Gruppe über vergorene Brotfrüchte hermachten.

Eine Studie aus dem Jahr 2024 besagt, dass folgende Tiere bewusst die alkoholische Variante eines Nahrungsmittels bevorzugen: Fingertiere (Aye-Aye), Faulaffen (Lori) und Fruchtfliegen.

Fruchtfliegen trinken sich die Männchen schön

Interessant ist das Verhalten der Fruchtfliegen. Der «Stern» zitiert eine Studie, in der beobachtet wurde, dass männliche Fruchtfliegen sich «betrinken», wenn sie von Weibchen abgewiesen werden.

Weibliche Fruchtfliegen tränken sich hingegen die Männchen schön. Nachdem Konsum von Alkohol sänken ihre Ansprüche für den potenziellen Geschlechtspartner.