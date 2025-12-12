Im Tessin wurde Merlot einst aus der Not geboren – heute sorgt er für Staunen in der ganzen Weinwelt. Vom Wiederaufbau nach der Reblaus bis zu «Merlot Bianco» und Weltklasse-Riservas: Der Südkanton zeigt, wie festlich und vielfältig Merlot sein kann.

Wenn der Winter über die Alpen zieht und das Licht weicher und goldener wird, beginnt im Tessin eine Saison, in der Wein und Wärme sich gegenseitig verstärken. Es ist jene Zeit, in der die Rebsorte Merlot zum Weihnachtsbotschafter wird – getragen von gebietstypischer Eleganz und Tiefe, die die Winzerinnen und Winzer des Südkantons während mehr als hundert Jahren perfektioniert haben. Was heute selbstverständlich wirkt, hat seinen Ursprung in der Reblauskatastrophe, die den Weinbau in ganz Europa erschütterte. Als die wurzelfressende Plage Ende des 19. Jahrhunderts fast alle heimischen Sorten im Tessin vernichtete, entschied sich der Kanton 1906 zu einem radikalen Neuanfang. Die Behörden empfahlen eine grossflächige Bepflanzung mit Merlot. Eine visionäre Entscheidung, die den Charakter des Tessiner Weinbaus für immer prägen sollte.

Die frühreifende Sorte Merlot, damals vor allem als Bestandteil der grossen Bordeaux-Cuvées bekannt, fand im Tessin perfekte Bedingungen. Fruchtbares Ackerland im Sottoceneri, karge und mineralische Böden im Sopraceneri trafen auf ein Klima, das den Weinreben unzählige Sonnenstunden und mediterrane Reife schenkte. Die Traube reagierte begeistert. Sie lieferte Früchte mit einer aromatischen Präzision und einer Reife, die selbst in ihrer französischen Heimat nicht jedes Jahr garantiert war. Die Weinliebhaber begannen zu staunen, zunächst lokal, später international. Im französischen Vorzeigeweinbaugebiet Bordeaux, wo Merlot trotz seines Ruhms in den Schatten des Cabernet Sauvignon gestellt wurde, blickte man zunehmend interessiert – und mit etwas Neid – über die Alpen. Denn während in Frankreich klimatische Schwankungen und Hitzejahre den Stil der Weine stark veränderten, gelang es dem Tessin, eine beständige Balance aus Fülle, Frische und Tiefe zu bewahren, die heute als Markenzeichen des Kantons gilt.

Schweizer Erfolgsgeschichte

Dieser Erfolg ist kein Zufall. Das Tessin investierte konsequent in Qualität. Ertragsreduktion, selektive Handlese, präzise Vinifikation und ein unermüdliches Bewusstsein dafür, dass Merlot mehr kann, als die Welt von ihm erwartet. So entstanden nicht nur kraftvolle Riservas, sondern auch finessenreiche, elegante Interpretationen, die ihre Herkunft nicht verstecken, sondern feiern. Die Winzerinnen und Winzer experimentierten mit Höhenlagen, Fassausbau im Barrique und neuen Gärtechniken – immer mit dem Ziel, Tiefe und Trinkfluss zu vereinen. Heute ist Tessiner Merlot kein Ableger einer französischen Tradition, sondern eine eigenständige, weltweit respektierte Identität.

Ein Kapitel dieses Erfolgs ist besonders faszinierend – und beinahe einzigartig: der weiss gekelterte Merlot. Kaum ein Weinbaugebiet der Welt hat sich so konsequent an die «Blanc de Noirs»-Interpretation dieser Rebsorte gewagt wie das Tessin. Schon in den 1980er-Jahren begann man, Merlot-Trauben besonders sanft zu pressen, um einen kristallklaren, fruchtbetonten Weisswein zu erhalten. Die Idee schlug ein wie ein funkelnder Stern: «Merlot Bianco» wurde zum Symbol für Innovation und Stil – ein Wein, der zeigt, wie spielerisch und vielseitig die rote Traube sein kann. Heute ist weisser Merlot aus dem Tessin ein Markenzeichen der Weinregion und in seiner Konsequenz weltweit so gut wie konkurrenzlos.

Spagat zwischen Tradition und Moderne

So präsentiert sich das Tessin im Advent als Region, die Tradition und Moderne miteinander verschmelzen lässt. Die Weihnachtszeit verleiht den Weinen dabei ein besonderes Strahlen: Merlot wird zur festlichen Klammer zwischen Kaminfeuer und Panettone, zwischen Polenta, Brasato und langen, warmen Abenden im Familienkreis. Und während draussen die Berge in Winterlicht getaucht sind, erinnert jeder Schluck daran, dass im Süden der Schweiz ein Weinwunder entstanden ist – gewachsen aus Krisen, getragen von Visionen und heute ein Geschenk für alle, die Weihnachten im Glas feiern möchten.

Ticino DOC Merlot Riserva Roncaia Vinattieri Ticino, für 26.50 Franken In der Nase überzeugt der Roncaia mit reifer Brombeere, dunkler Kirsche und einem Hauch Zedernholz. Am Gaumen zeigt er sich kraftvoll, dicht und mit seidigen Tanninen. Ein Merlot von majestätischer Tiefe. Perfekt zu Brasato al Merlot oder einer festlichen Rehkeule mit Polenta.

Ticino DOC Merlot Quattromani, für 59.50 Franken In der Nase betört Quattromani mit Schwarzkirsche, Schokolade und mediterranen Kräutern. Am Gaumen dicht, warm und von beeindruckender Länge. Ein Merlot für grosse Momente. Passt perfekt zu festlichem Rindsfilet, Trüffelpasta oder geschmorter Lammhaxe.

Tenuta Montalbano Merlot Ticino DOC, für 16.95 Franken Dieser Merlot zeigt Duftnoten von Pflaume, Veilchen und feiner Holzröstung. Am Gaumen harmonisch, samtig und mit guter Frische. Ein eleganter Begleiter für Raclette mit Pfefferkäse, Polenta mit Pilzen oder winterlichen Geflügelgerichten.

Pro Montagna Ticino DOC Merlot Tre Valli, für 14.50 Franken In der Nase dominieren rote Früchte, etwas Lakritz und zarte Würze. Am Gaumen zeigt er sich geradlinig, saftig und überraschend tief. Ein zugänglicher Festtagswein. Passt perfekt zu Ossobuco, Salsiccia mit Polenta oder herzhafter Käsewähe.

Ticino DOC Merlot Touché, für 27.95 Franken Touché begeistert in der Nase mit Kirsche, Cassis und einer feinen Kräuternote. Am Gaumen frisch, spielerisch und mit präziser Struktur. Ein moderner Merlot mit Charakter. Schmeckt herrlich zu Vitello tonnato, Tessiner Charcuterie oder einer festlichen Käseplatte.

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.