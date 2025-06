Vinho Verde stammt aus dem grünen Norden Portugals. Die Weissweine sind ideale Frischmacher an heissen Abenden. Sie haben wenig Alkohol, eine erfrischende Säure und passen dank ihrer feinen Aromatik zu leichten Sommergerichten.

Diese drei Vinho Verde gehören in deinen Kühlschrank

1/6 Erfrischend, spritzig, vielseitig und unkompliziert: Die «Grünen Weine» aus Nordportugal sind ideal für heisse Sommerabende. Foto: Ursula Geiger

Darum gehts Vinho Verde heisst das Weissweingebiet im Norden Portugals

Kühlere Temperaturen und mehr Regen sind ideal für aromatische Sorten

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Vinho Verde (Grüner Wein) wächst im grünen Norden Portugals. Hier bestimmt der Atlantik das Klima. Kühlere Temperaturen und mehr Regen sind ideal für die einheimischen, weissen Rebsorten.

Quinta da Calçada Terroir Alvarinho

Meistens ist Vinho Verde eine Cuvée aus mehreren weissen Sorten, wie Alvarinho, Arinto, Loureiro, Avesso und Trajadura. Aber auch Soloauftritte sind möglich. Kommt nur Alvarinho in die Flasche, ist eine knackige Säure Programm. Noten von Maracuja, Pfirsich und Zitrus sorgen für Frische. Die Quinta da Calçada im Städtchen Amarante ist eine der ältesten Kellereien in der insgesamt rund 38'000 Hektar grossen Weinregion in Nordportugal.

Niepoort Nat' Cool Drink me Vinho Verde

Die Familie Niepoort ist eine feste Grösse im portugiesischen Wein-Business und verbindet wie kein anderes Unternehmen Tradition und Innovation. Vinho Verde von Niepoort ist erfrischend anders. Der Wein wird mit Restzucker abgefüllt und darf in der Flasche nochmals gären. Der Kronkorken hält die Kohlensäure. Die feine Hefe-Trübung gibt zusätzlich Geschmack und Struktur und verteilt sich, wenn man die Flasche einmal umdreht.

Casal Mendes Vinho Verde

Federleichte 10 Volumenprozent hat dieser Klassiker, der mit etwas Restsüsse und Kohlensäure auf die Flasche kommt. Die Kombination der kräftigen Aromen von gelber Frucht, Zitrone und weissen Blüten mit dem zarten Fizz am Gaumen sorgt für optimalen Trinkfluss. Passt perfekt zum Apéro. Zudem ist dieser unkomplizierte Vinho Verde ein prima Rohstoff für Schorle oder Bowle.