Wann ist ein Wein trocken?

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Die meisten hierzulande verkauften Stillweine fallen unter den Begriff «trocken».

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

«Trocken oder nicht?» ist wohl eine der am häufigsten gestellten Fragen der Weinwelt. Bei der alkoholischen Gärung wandeln fleissige Hefen den in Trauben vorhandenen Zucker in Alkohol um. Je tiefer der im Wein verbleibende Restzucker, desto trockener ist er. In der offiziellen Skala für europäische Stillweine wird allerdings nicht nur der Restzucker betrachtet, sondern auch die Weinsäure. Je höher diese ausfällt, desto weniger süsslich wird ein Wein wahrgenommen.

Trocken – sec – dry

In diese Kategorie fallen alle Weine, die weniger als vier Gramm Restzucker pro Liter Wein aufweisen. Theoretisch wären bis zu neun Gramm möglich, sofern die Weinsäure den Zuckerwert um nicht mehr als zwei Gramm unterschreitet. So kann zum Beispiel ein Wein mit sechs Gramm Restzucker immer noch als trocken deklariert werden, wenn er mindestens vier Gramm Säure pro Liter mitbringt. Der mit Abstand grösste Teil der hierzulande erhältlichen Weine fällt in diese Gruppe.

Werbung

Halbtrocken – demi-sec – medium dry

Bei solchen Weinen wird es am Gaumen plötzlich süsslich. In diese Kategorie fallen alle Tropfen zwischen vier und zwölf Gramm Restzucker pro Liter. Auch hier wäre ein Wert von bis zu 18 Gramm erlaubt, sofern die Weinsäure nicht mehr als zehn Gramm pro Liter unter dem Restzuckerwert liegt. Ein typisches Beispiel für halbtrockene Varianten sind die «19 Crimes» Weine vom US-Rapper Snoop Dogg (52). Manche dieser Weine sind so süss, dass sie sogar in die nächste Kategorie fallen.

Lieblich – moelleux – medium sweet

Hier besteht kein Zweifel, dass du ein Wein mit signifikanter Restsüsse im Glas hast. Mindestens zwölf und höchstens 45 Gramm Restzucker pro Liter sind erlaubt. Beispiel gefällig? Schnapp dir eine Flasche White Zinfandel und beurteile, wie süss der rosafarbene Stoff aus Kalifornien daherkommt.

Süss – doux – sweet

Vorhang auf für die Zuckerbomben! Mit mindestens 45 Gramm Restzucker pro Liter sind diese Weine das pure Gegenteil von trocken. Beispiele hierfür wären ein französischer Sauternes-Süsswein, eine Beerenauslese aus Deutschland oder ein sizilianischer Passito.