Donnafugata ist eines der bekanntesten Weingüter Siziliens. In fünf verschiedenen Regionen der Insel bewirtschaftet die Familie Rallo Rebberge und keltert Weine. Auch auf der winzigen Vulkaninsel Pantelleria.

Zibibbo-Trauben wachsen unter extremen Bedingungen auf vulkanischen Böden

Donnafugata besitzt 467 Hektar Rebfläche, verteilt auf 35 Einzellagen

José Rallo (60) hat viele Talente. Sie ist Jazz-Sängerin, Wirtschaftswissenschaftlerin und leitet gemeinsam mit ihrem Bruder Antonio das 1983 gegründete Familienunternehmen Donnafugata.

Donnafugata besitzt 467 Hektar Rebfläche, die sich auf 35 Einzellagen verteilen. 16 davon befinden sich allein auf der Mini-Insel Pantelleria, die zwischen Sizilien und Tunesien liegt. Dort bearbeitet die Familie Rallo 68 Hektar Reben, bepflanzt mit der Sorte Zibibbo. Die Muskateller-Variante ist wie geschaffen für das «Tochter der Winde» genannte Eiland.

Enormes Engagement für heroischen Weinbau

Spricht Rallo von Pantelleria, kommt sie ins Schwärmen. Über die vielfältige Natur, das Klima, die mineralstoffreichen, vulkanischen Böden und die einzigartige Reblandschaft, die den riesigen Aufwand wettmacht, den das Unternehmen hier seit 1989 betreibt.

Auf Pantelleria erstrecken sich die Rebberge in kleinen Parzellen von 20 Metern über dem Meer bis auf eine Höhe von 400 Metern. Hier ist nur Handarbeit möglich. José Rallo beziffert die Mehrarbeit als Dreifaches von dem, was in den anderen Lagen des Unternehmens nötig ist. Sie erzählt von den Anfangszeiten auf der Insel: «Erst schafften wir uns eine Basis für die Weine, die wir keltern wollten. Wir brachten die Bestände mit teils 100 Jahre alten Rebstöcken wieder auf Vordermann. Dann widmeten wir uns dem Unterhalt von insgesamt 40 Kilometer Mauern aus vulkanischem Geröll, die unseren terrassierten Parzellen Halt und Windschutz geben.»

Das Klima auf Pantelleria ist extrem. Die 450 mm Niederschlag pro Jahr verschwinden schnell in den sandigen Böden und werden vom heissen Scirocco-Wind weggepustet, der von der Sahara her weht. «Zusätzliches Wasser erhalten die Reben vom Tau, der von den porösen Böden aufgesaugt wird und zu den Rebwurzeln durchsickert», erklärt Rallo.

Ideales Terroir für Zibibbo

Die Sorte Zibibbo hält den extremen Bedingungen auf der Insel stand. Araber brachten die dürre- und hitzeresistente Traube auf die Insel. Kultiviert wird sie als niedrige Buschrebe (Alberello), deren Triebe sich zum Schutz vor Verdunstung und starken Winden in Bodennähe ducken. Alberello pantesco heisst diese Art der Reberziehung, die seit 2014 zum immateriellen Unesco-Kulturerbe gehört.

Ikonische Süssweine

Aus getrockneten Zibibbo-Trauben werden ikonische Süssweine produziert. Wind und Sonne lassen die Beeren nach der Ernte zu Rosinen schrumpfen. Daraus wird ein Elixier gekeltert, das nach Datteln, Mango, Bergamotte, Orangenschalen und Honig duftet, wie der 2021er Ben Ryé von Donnafugata, der längst zu den Klassikern der italienischen Süssweine zählt. Trockene und halbtrockene Weine und selbst Schaumweine aus der würzigen Traube zählen zum Repertoire der Pantelleria-Weine.