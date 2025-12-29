Sabriersäbel und Portweinzange sind nicht alltägliche Werkzeuge um Flaschen zu öffnen. Während das Köpfen einer Champagnerflasche eher eine Gaudi ist, macht die glühende Zange das Öffnen von lang gereiften Weinen zum Ritual.

Darum gehts Sabrieren ist, wenn du mit dem Säbel eine Schaumweinflasche köpfst

Das Hantieren mit Flasche und Säbel braucht Mut und eine gute Technik

eine glühende Zange ist das traditionelle Werkzeug, um gereifte Portweine zu öffnen

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Es gibt Trinkgelegenheiten, die über den Gebrauch des Korkenziehers hinausgehen. Das Öffnen einer Champagnerflasche mit dem Säbel zum Beispiel. «Sabrieren» heisst die Technik, die heute wieder en vogue ist.

Champagnersäbel gibt es in allen Preisklassen zu kaufen. Für Weinfreaks, die schon alles haben, ist das Werkzeug mit der 50 bis 70 Zentimeter langen Klinge ein prima Präsent, auch weil man als Schenkender vom Spektakel profitiert.

Napoleon hat's erfunden

«Nach dem Sieg verdienst du ihn, nach der Niederlage brauchst du ihn», soll Napoleon über Champagner gesagt haben. Geöffnet hat der Feldherr und Kaiser der Franzosen die Flaschen mit seinem Säbel.

Das Köpfen von Champagnerflaschen erfordert Mut und Technik. Zuerst wird die Folie entfernt. Dann wird der Drahtkorb gelöst oder ganz abgenommen. Jede Schaumweinflasche hat eine feine Naht. Die muss beim Sabrieren nach oben zeigen.

Soll-Bruchstelle

Liegt die Flasche leicht schräg in der Hand, wird der Säbel mit der Klinge nach vorn entlang der Naht geführt und gegen den Wulst des Flaschenhalses geschlagen. Dort wo die Naht auf den Wulst trifft, liegt die Soll-Bruchstelle einer jeden Schaumweinflasche. Der Flaschenhals bricht, ohne zu splittern.

Sabrieren geht nicht ohne Verluste, die Schaumwein-Fontäne gehört dazu. Darum solltest du auch nicht im Haus sabrieren und beim Säbelschlag selbstverständlich nicht auf Personen und Fensterscheiben zielen. Der Flaschenkopf samt Korken wird als Glücksbringer aufbewahrt. Pech bringt es hingegen, wenn du beim Sabrieren das Flaschenetikett beschädigst.

Glühende Zange für reife Flaschen

Die Portweinzange kommt bei lang gereiften Vintage Ports zum Einsatz, weil der Kork beim Öffnen mit einem normalen Korkenzieher zerbröckeln kann. Die Zange wird über dem offnen Feuer erhitzt und rund 20 Sekunden um den Flaschenhals gepresst.

Danach die Zange beiseitelegen, den Flaschenhals mit einem feuchten Geschirrtuch kühlen und abbrechen. Das Tuch schützt deine Hände. Anschliessend den Portwein über ein feines Sieb in eine Karaffe umfüllen.



