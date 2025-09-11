Damit riskierst du nicht nur, dir die Flasche aus der Hand zu schlagen, sondern auch böse Schnittverletzungen. Lass das Messer lieber in der Schublade.
2
Nur den Korken halten
So kann dir die Flasche aus der Hand rutschen und auf den Boden fallen. Eine Hand gehört immer an den Kork, die andere greift um die Flasche.
Wenn du Schaumwein schon mit einem Säbel öffnen willst, dann bitte richtig. Wer blindlings auf die Flasche einschlägt, riskiert eine unkontrollierte Explosion und gefährliche Glassplitter.
4
Glas zum Aufmachen nehmen
Gläser sind zum Trinken da. Sie sind definitiv nicht dazu geeignet, um Schaumweinflaschen zu entkorken.
5
Beim Öffnen den Kasperli spielen
Mit Faxen und Ablenkung verlierst du schnell den Griff und siehst unter Umständen ziemlich alt bzw. nass aus.
6
Grossflaschen unterschätzen
Angeber aufgepasst: Grossflaschen erfordern beim Öffnen noch mehr Fingerspitzengefühl als normale.
