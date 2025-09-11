Einen Schaumwein zu öffnen ist kein Hexenwerk, ausser du landest bei diesen sechs Fails. Nachmachen ist definitiv nicht empfohlen.

So sollst du Schaumwein auf keinen Fall öffnen

Schaumwein richtig öffnen: Vermeide diese Fehler beim Entkorken

Sicherheit geht vor: Kein Messer zum Öffnen verwenden

Sechs typische Fehler beim Schaumwein-Öffnen vorgestellt

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

1 Küchenmesser als Beihilfe nehmen

Damit riskierst du nicht nur, dir die Flasche aus der Hand zu schlagen, sondern auch böse Schnittverletzungen. Lass das Messer lieber in der Schublade.

2 Nur den Korken halten

So kann dir die Flasche aus der Hand rutschen und auf den Boden fallen. Eine Hand gehört immer an den Kork, die andere greift um die Flasche.

3 Den Säbel falsch verwenden

Wenn du Schaumwein schon mit einem Säbel öffnen willst, dann bitte richtig. Wer blindlings auf die Flasche einschlägt, riskiert eine unkontrollierte Explosion und gefährliche Glassplitter.

4 Glas zum Aufmachen nehmen

Gläser sind zum Trinken da. Sie sind definitiv nicht dazu geeignet, um Schaumweinflaschen zu entkorken.

5 Beim Öffnen den Kasperli spielen

Mit Faxen und Ablenkung verlierst du schnell den Griff und siehst unter Umständen ziemlich alt bzw. nass aus.

6 Grossflaschen unterschätzen

Angeber aufgepasst: Grossflaschen erfordern beim Öffnen noch mehr Fingerspitzengefühl als normale.