DE
FR
Abonnieren

Instagram-Bubble-Fails
So sollst du Schaumwein auf keinen Fall öffnen

Einen Schaumwein zu öffnen ist kein Hexenwerk, ausser du landest bei diesen sechs Fails. Nachmachen ist definitiv nicht empfohlen.
Publiziert: vor 25 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Wenn du Schaumwein schon mit einem Säbel öffnen willst, dann bitte richtig.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

  • Schaumwein richtig öffnen: Vermeide diese Fehler beim Entkorken
  • Sicherheit geht vor: Kein Messer zum Öffnen verwenden
  • Sechs typische Fehler beim Schaumwein-Öffnen vorgestellt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_628.JPG
Nicolas GreinacherRedaktor Wein
1

Küchenmesser als Beihilfe nehmen

Damit riskierst du nicht nur, dir die Flasche aus der Hand zu schlagen, sondern auch böse Schnittverletzungen. Lass das Messer lieber in der Schublade. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
2

Nur den Korken halten

So kann dir die Flasche aus der Hand rutschen und auf den Boden fallen. Eine Hand gehört immer an den Kork, die andere greift um die Flasche.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Mehr Weingeschichten
Keine Body Lotion mit dem Namen «Prosecco»
Blick Weinwelt mit
Keine Body Lotion mit dem Namen «Prosecco»
Erfolg für Prosecco-Schützer
Keine Body Lotion mit dem Namen «Prosecco»
Prost in vielen verschiedenen Sprachen
Blick Weinwelt mit
Prost in vielen verschiedenen Sprachen
Viva, Santé oder Cin Cin?
Prost in vielen verschiedenen Sprachen
Wann ist ein Trinkgeld übertrieben?
Blick Weinwelt mit
Wann ist ein Trinkgeld übertrieben?
Wein im Restaurant
Wann ist ein Trinkgeld übertrieben?
3000 Flaschen Chasselas gleichzeitig öffnen
Blick Weinwelt mit
3000 Flaschen Chasselas gleichzeitig öffnen
Rekordversuch am Winzerfest
3000 Flaschen Chasselas gleichzeitig öffnen
3

Den Säbel falsch verwenden

Wenn du Schaumwein schon mit einem Säbel öffnen willst, dann bitte richtig. Wer blindlings auf die Flasche einschlägt, riskiert eine unkontrollierte Explosion und gefährliche Glassplitter.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
4

Glas zum Aufmachen nehmen

Gläser sind zum Trinken da. Sie sind definitiv nicht dazu geeignet, um Schaumweinflaschen zu entkorken.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
5

Beim Öffnen den Kasperli spielen

Mit Faxen und Ablenkung verlierst du schnell den Griff und siehst unter Umständen ziemlich alt bzw. nass aus.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
6

Grossflaschen unterschätzen

Angeber aufgepasst: Grossflaschen erfordern beim Öffnen noch mehr Fingerspitzengefühl als normale.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen