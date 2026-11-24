Dodas, Les Climats neuchâtelois, La Baronnie du Dézaley, Vinotiv – vermehrt schliessen sich in der Schweiz Weinbaubetriebe zusammen. Allen vier Gruppen gemeinsam ist, dass sie ihre besten Weine in Sammelkisten anbieten.

Darum gehts Vermehrt schliessen sich Schweizer Weinbaubetriebe zusammen

Gemeinsam erfahren sie erhöhte Aufmerksamkeit

Ihre besten Weine bieten sie in Sammelkisten an

Stefan Keller Redaktor Wein

In diesem Jahr haben sich gleich zwei Gruppen neu formiert. Im Tessin präsentiert sich die Vereinigung Dodas. Sie ist ein Zusammenschluss von zwölf Winzerinnen und Winzern mit dem gemeinsamen Ziel, authentische, ausdrucksstarke Weine von hoher Qualität zu keltern, die das jeweilige Terroir und die Persönlichkeiten dahinter widerspiegeln.

Im Mittelpunkt steht der Merlot. Die Sorte wurde nach der Reblauskrise Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt und prägt den Tessiner Weinbau seit über hundert Jahren. Die daraus gekelterten Weine gelten als eigenständige alpin-mediterrane Interpretation der Sorte.

Das gute Dutzend in einer Kiste

Steile Terrassenlagen, vielfältige Böden, warme Sommer und grosse Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht formen ihren Charakter. Visitenkarte der Vereinigung ist die «Dodas iconic collection»: eine Kiste mit den besten Merlots aller zwölf Winzerinnen und Winzer aus demselben Jahrgang. Pro Jahrgang werden maximal 72 nummerierte Kisten produziert. Der Preis für die 2022er-Kollektion liegt bei 650 Franken.

Lagenweine aus Neuenburg

In Neuenburg hat sich die Gruppe Les Climats neuchâtelois formiert. Eines ihrer Ziele ist es, die Einzigartigkeit der Cuvées aus den verschiedenen Lagen hervorzuheben.

Die Winzerinnen und Winzer verpflichten sich, ausschliesslich Trauben aus der ausgewählten Parzelle zu vinifizieren, ohne Verschnitt oder Mischung verschiedener Jahrgänge. Der Pinot noir muss mindestens zwölf Monate lang in Holzfässern ausgebaut werden.

Die Weine des zuletzt auf den Markt gebrachten Jahrgangs werden vor und nach der Abfüllung einer zweistufigen Verkostung durch eine Fachjury unterzogen. Erfüllt ein Wein die Kriterien der Charta und der Verkostungsordnung zwei Jahre in Folge nicht, kann er aus dem Verein ausgeschlossen werden.

Aktuell vereinigt die Gruppe sieben Betriebe. Je einen ihrer Lagenweine legen sie in eine Sammelkiste, die auf 100 Exemplare limitiert ist und für 500 Franken verkauft wird.

Chasselas in Hochform

Schon länger unterwegs sind die beiden Gruppen La Baronnie du Dézaley und Vinotiv. Bereits 1994 schlossen sich neun Lavaux-Betriebe zusammen, um den Chasselas aus der Lage Dézaley hochleben zu lassen.

Heute zählt die Vereinigung ein Dutzend Mitglieder und bietet Sammelkisten verschiedenster Jahrgänge an. So ist etwa die Kiste mit je einer Flasche der zwölf Mitglieder aus dem Jahrgang 2002 für 900 Franken erhältlich, jene mit dem Jahrgang 2024 für 380 Franken.

Faszination Pinot noir

Vor 25 Jahren hat sich in Graubünden die Gruppe Vinotiv gebildet, ein Zusammenschluss von je drei Weinbaubetrieben aus den vier Dörfern der Bündner Herrschaft. «Faszination Pinot noir» haben sie sich auf die Fahne geschrieben.

Mit den Jahren hat zudem der Chardonnay an Bedeutung gewonnen. So bietet Vinotiv mittlerweile zwei Sammelkisten an: 12 × Pinot noir für 600 Franken und 12 × Chardonnay für 550 Franken.