Habt ihr schon Ideen für den Valentinstag? Blumen für die Frauen, Aftershave für die Herren? Langweilig! Öffnet doch für euren Lieblingsmenschen eine ganz besondere Flasche Wein. Die duftet unvergleich spannender als Rosen und Duftwässerchen.

Alain Kunz greift zu südafrikanischer Weinkunst

Ich denke, an einem speziellen Tag wie diesem ist es für Weinprofis besser, die Weinhoheit dem Partner zu überlassen. Auf dass an diesem Tag keine Experimente stattfinden … Und dann darf es ausnahmsweise auch mal ein nicht-helvetischer Tropfen sein. Also gebe ich dem Drängen meines Lieblingsmenschen Martina nach einem Columella nach und zerre im Keller die richtige Holzkiste aus dem Stapel.

Der Rhône-Blend von Swartland-Genie Eben Sadie ist ein Meisterstück südafrikanischer Weinkunst mit einem immensen Reifepotenzial. Benannt nach dem römischen Schriftsteller, der die für die damalige Zeit bedeutendste Schrift über die Landwirtschaft verfasste. Der Wein ist keine Schrift, sondern vielmehr ein Gedicht in flüssiger Form. Und eine Ode an die Liebe.

Für Eva Zwahlen muss es Champagner sein

Ein Tête-à-Tête? Egal, ob am Valentinstag oder an einem anderen Abend, für ein romantisches Zusammensein, bei dem es ein bisschen kribbeln soll, gibt es nur einen passenden Wein: Champagner!

Und zwar einen aus gutem Haus, von einem kleinen Familienbetrieb in der Champagne, der sein Handwerk versteht, oder von einem der berühmten Champagnerhäuser mit klingenden Namen. Dieser edle, anregende Wein gilt nicht umsonst als Aphrodisiakum. Und falls es zwischen uns beiden nicht prickelt, dann prickelt es wenigstens im Glas…

Stefan Keller setzt auf Serienmarathon mit Portwein

Warum sich am Valentinstag nicht ein Guilty Pleasure gönnen, also eine Art Sünde, die man mitunter lieber vor den anderen verstecken möchte? Einen Tag auf dem Sofa verbringen und dabei Staffel um Staffel der Saga «The Crown» anschauen.

Dazu Shortbreads knabbern, das schottische süsse Mürbeteiggebäck. Und jetzt kommt der Clou: Man öffne eine Flasche Portwein aus dem Geburtsjahr seiner Geliebten. Wer nicht nach den Sternen greifen will, der serviert einen Ruby oder Tawny, auch damit leidet man mit den Windsors herrlich mit.

Ursula Geiger macht mit Süssweinen glücklich

Seit wir uns kennen, sind Süssweine für meinen Schatz das Höchste. Es schlummert noch eine Flasche Grain Noble 2006 der Walliser Spitzenwinzerin Marie-Thérèse Chappaz im Süssweinregal. Mehr Elixier als Wein wurde die edelsüsse Spezialität aus den Sorten Marsanne, Petite Arvine und Malvoisie (Pinot gris) gekeltert. Die Reben stehen auf granithaltigen Böden in der Parzelle «Les Claives».

Dazu gibt es selbst gebackenes Sauerteigbrot und eine Käseauswahl vom Feinsten. Dabei sind wir durchaus experimentierfreudig. Neben Blauschimmelkäse kommen noch Epoisses, Brie de Meaux, Comté und reifer Sbrinz aufs Käsebrett.