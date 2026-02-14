Furmint ist Ungarns wichtigste weisse Sorte und eine Traube, die alles kann. Schaumwein, knochentrockene Weissweine und ein berühmter Süsswein gehen auf ihr Konto.

Darum ist die ungarische Rebsorte einzigartig auf der Welt

Darum gehts Furmint ist eine rare Weissweinsorte

Auf vulkanischen Böden gedeiht sie am Besten

Sie sehen ein bisschen aus wie die Behausungen der Hobbits im Auenland, die Kellerhäuser in Ungarns berühmter Weinregion Tokaj.

Hinter ihren Türen verbergen sich die Eingänge zu einem Labyrinth aus in Tuffstein gehauenen Gängen und Kellerräumen, die mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit ideale Lagerstätten für Ungarns berühmten Tokajer sind.

Ein Tropfen im Weinmeer

Der edelsüsse Wein schmeckte bereits im 17. Jahrhundert den Mächtigen der Welt. Sonnenkönig Ludwig XIV. erklärte Tokajer begeistert zum Wein der Könige.

Furmint ist neben Hárslevelü und Muskateller die wichtigste Rebsorte für Tokajer. Im Vergleich zu anderen weissen Rebsorten ist Furmint ein Tropfen im Weltmeer der Weine: Schätzungsweise 4500 Hektar beträgt die Fläche weltweit, davon stehen nahezu 80 Prozent in Ungarn.

300 Vulkane

Furmint liebt vulkanische Böden und ist darum perfekt für die Region Tokaj im Nordosten des Landes, wo der Löwenanteil der ungarischen Furmint-Fläche steht. 300 Vulkane spuckten dort vor elf Millionen Jahren Feuer und prägten die Landschaft.

Die harten Gesteinsarten Andesit und Basalt sowie der weiche Rhyolith-Tuff verleihen den Weinen eine feine Salzigkeit und eine solide Säurestruktur, die wichtig für die Lagerfähigkeit der Weine ist. Wächst Furmint auf Löss und Lehm geraten die Weine weicher und blumiger.

Lust auf Furmint-Vielfalt

Lange wurde Furmint nur mit den edelsüssen Weinen Tokajs in Verbindung gebracht. Das änderte sich in den letzten Jahren.

Die Lust auf säurebetonte Weissweine sowie Schaumweine ist ungebrochen, und Furmint ist die ideale Traube dafür.

Wer meint, schon alles zu kennen, dem wurde an der Furmint-Verkostung, die Anfang Februar in Zürich stattfand, eine saftige Lektion erteilt.

Prickelnd, knackig und üppig

Die flaschenvergorenen Schaumweine halten dem Vergleich mit Champagner stand. Die leichten, fruchtbetonten Weissweine erweisen sich als perfekt für den Alltag. Die hohe Säure puffert die aromatische Frucht und sorgt für einen perfekten Trinkfluss.

Die Qualitäten aus Einzellagen vertragen den Ausbau in der Barrique. Sie sind komplex, etwas üppiger und können lange reifen.

Natürlich setzen die edelsüssen Tokajer dem Ganzen die Krone auf. Die Aromenvielfalt von Quitte, Apfel, Birne, Butterblume, Geissblatt, Safran und Honig ist einzigartig, und wenn 200 g/l Restzucker von 7,7 g/l Säure aufgefangen werden, ist das grossartig.