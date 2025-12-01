Sojasosse gilt als schwieriger Partner für Wein, doch einige Beispiele halten ihrer salzigen Tiefe stand. Riesling, Grauburgunder, Champagner und leichte Rotweine zeigen, wie harmonisch das Zusammenspiel gelingen kann.

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Sojasosse im Zusammenspiel mit Wein gelingt nicht immer, denn die Kombination aus Salz, Süsse und Umami bringt viele Tropfen schnell aus dem Gleichgewicht. Umso bemerkenswerter sind Gewächse, die dieser Intensität souverän begegnen.

Ein knackiger Riesling mit präzisem Säuregerüst und zurückhaltender Frucht kann hier erstaunlich gut bestehen. Seine klare Struktur hält die Würze im Zaum und lässt zugleich Fisch, Gemüse oder Fleisch genügend Raum, ohne die Aromen zu überdecken.

Auch Schaumwein und Rotwein möglich

Wer etwas mehr Fülle bevorzugt, findet im Grauburgunder einen verlässlichen Partner. Seine weiche Textur und moderate Säure verhindern, dass die salzige Tiefe der Sojasosse zu dominant wirkt. Zugleich bringt er genug Substanz mit, um gebratenen Gerichten, Lachs oder würzigen Reisvarianten zusätzliche Geschmeidigkeit zu verleihen.

Für eine besonders elegante Begleitung lohnt der Griff zu Schaumwein. Ein fein gereifter Champagner mit zarten Hefenoten verleiht Gerichten mit Sojasosse Leichtigkeit und hebt ihre feineren Nuancen hervor. Die Perlage lockert die salzige Komponente auf und bringt selbst herzhaften Marinaden eine frische Dimension.

Auch Rotwein kann bestehen, wenn er sich zurücknimmt. Ein schlanker Pinot noir oder Gamay mit wenig Gerbstoff und heller Frucht wirkt harmonisch, ohne den Geschmack zu beschweren. Er umgeht den metallischen Eindruck, den kräftige Rotweine im Zusammenspiel mit Sojasosse oftmals erzeugen.