Unweit der Schweizer Grenze kocht Silvano Scinetti einheimische Küche auf höchstem Niveau. Dazu serviert er seinen lokalen Hauswein Grumello, einen Nebbiolo aus den Rebbergen des Veltlins.

Darum gehts Ein klug ausgewählter Hauswein funktioniert auch im Restaurant

Im Cenacolo in Chiavenna gibts Grumello Riserva zu den typischen Veltliner Gerichten

Der Nebbiolo ist bei 90 Prozent der Gäste die erste Wahl

Stefan Keller Redaktor Wein

Chiavenna liegt zwischen St. Moritz und dem Comer See, aus der Schweiz erreicht man das lombardische Alpenstädtchen über den Julier- oder den Splügenpass. Chiavenna verkörpert vieles, was Italien begehrenswert macht: eine historische Altstadt, weitgehend autofrei, piazze und palazzi, das öffentliche Leben in den Gassen, Bars und Restaurants in Hülle und Fülle und in grosser Vielfalt.

Und mittendrin, an der Via C. Pedretti 16, kocht Silvano Scinetti seit bald einem halben Jahrhundert Gerichte, die zu Klassikern geworden sind: pizzocchero di Chiavenna, taròz, costine al lavecc.

Hausmannskost vom Feinsten

Der Veltliner Scinetti hat seine Sporen in der Schweiz abverdient und kochte unter anderem für Charlie Chaplin in dessen Stammlokal in Montreux. 1977 übernahm er die leerstehende Antica Trattoria Facetti in Chiavenna zusammen mit seiner Frau Verena, eine in der Wolle gefärbte Schaffhauserin, sie bauten um und tauften ihr Speiselokal al Cenacolo, zum Abendmahl.

Hier bieten die beiden seit Jahr und Tag verfeinerte Veltliner Hausmannskost, präzis, schnörkellos und so saporito, so geschmackvoll also, wie man es sich nur wünschen kann. Silvano Scinetti steht auch in seinem 81. Lebensjahr mittags und abends am Herd und kocht, was er seit Kindheit kennt und liebt, und Verena serviert seine Speisen formvollendet an den Tischen der Gäste.

Roter aus der Methusalem

So angenehm unspektakulär die Küche, so entspannt der Weinservice. Verena Scinetti schenkt zu 90 Prozent ihren Hauswein aus, einen Grumello Riserva des bedeutenden Veltliner Weinhauses Nino Negri, exklusiv abgefüllt fürs Cenacolo; die 6-Liter-Flasche hat im Eingangsbereich ihren prominenten Platz. Es ist ein gut gereifter Nebbiolo, der zur typischen Veltliner Küche bella figura macht.

Das Flaschenformat ist unter dem Namen Methusalem bekannt. Der Methusalem aus dem Alten Testament, der Grossvater Noahs, wurde gemäss Bibel 969 Jahre alt. Nach einer anderen Version war die Basis der Berechnung des Lebensalters ein Mondkalender, und die Anzahl bezieht sich nicht auf Jahre, sondern auf Monate. Demnach wäre Methusalem rund 81 Jahre alt geworden.



