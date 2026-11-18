Es gibt Weine, die kennen selbst jene, die keinen Wein trinken. Zu diesen legendären Schweizer Tropfen gehört der Chasselas Braise d’Enfer. Sein Name verspricht nicht zu viel.

Darum gehts Der Chasselas La Braise d’Enfer, produziert von den Frères Dubois, ist einer der bekanntesten Schweizer Weine

Er wächst in der Appellation Epesses im Lavaux

Als Essensbegleiter zieht La Braise d’Enfer alle Register

Eva Zwahlen Redaktorin Wein

Wie sich die Höllenglut (das nämlich bedeutet der Name La Braise d’Enfer) anfühlt, kann man sich nach einem unerträglich heissen Sommer ohne grössere Anstrengung vorstellen. Doch woher stammt dieser spezielle Name, der so anschaulich illustriert wird durch die Weinetikette mit zwei Teufeln, die eine Traube über ein Höllenfeuer halten?

Der Braise d’Enfer wächst mitten in den terrassierten Steillagen von Lavaux, genauer: auf den eher schweren, lehmhaltigen Böden des lauschigen Winzerdorfes Epesses. Nach heftigen Regenfällen kann es vorkommen, dass der Lehm auf dem felsigen Untergrund ins Rutschen kommt und sogar stützende Steinmauern mit sich reisst. Da könne nur der Teufel seine Hand im Spiel haben, meinten die Winzer in früheren Zeiten, so wird es zumindest überliefert.

Teufel oder drei Sonnen?

Vorstellen könnte man sich auch, dass die Höllenglut eine Anspielung auf die Hitze ist, die in diesen Lagen jeweils im Sommer herrscht. Die legendären «drei Sonnen» im Lavaux heizen den Trauben nämlich mächtig ein und treiben sie zur Reife: die Sonne, die vom Himmel scheint; die Wärme, die von den zahllosen Steinmauern gespeichert und nachts an die Reben abgegeben wird; und zu guter Letzt der See, der das Sonnenlicht widerspiegelt.

Egal, ob Teufel oder drei Sonnen: Das Resultat ist einer der bekanntesten Weine der Schweiz, der schon etliche Male mit Preisen und Medaillen ausgezeichnet worden ist. Gekeltert wird er seit drei Generationen auf dem schmucken Gut Petit Versailles mit Sitz in Cully. Heute wird der Familienbetrieb Les Frères Dubois von den beiden Brüdern Grégoire und Frédéric Dubois geleitet, tatkräftig unterstützt von ihren Frauen.

Idealer Partner fürs Foodpairing

Der traditionell im Stahltank und im grossen Holzfuder ausgebaute Chasselas aus den Steilhängen des Lavaux ist ein Multitalent und begleitet zahllose Gerichte, vom sommerlichen Salat mit geräucherter Forelle über Risotto mit Spargeln bis hin zu eleganten Fisch- und Geflügelgerichten. Unschlagbar ist das klassische Duo Filets de perches (Eglifilets) und ein, zwei Gläschen Höllenglut.

Doch nun, im Spätherbst, hebt der Braise d’Enfer ab zum winterlichen Höhenflug. Wenn es draussen hudelt und schon um 17 Uhr alles in Dunkelheit eingehüllt ist, zieht man sich gerne ins Warme zurück, um in aufgeräumter Gesellschaft ein Raclette oder ein Fondue zu geniessen. Der Klassiker zu diesen typisch schweizerischen Winter-Lieblingsgerichten ist und bleibt ein Chasselas, gehaltvoll und doch leicht, süffig, aber nie banal, mineralisch und fruchtig zugleich.