Im Hinterland von Morges gibt es eine Spezialität, die man probieren muss: die Malakoffs! Kleine, frittierte Käseschnittchen, die verboten gut schmecken und ultimativ nach Chasselas rufen …

Darum gehts Malakoffs sind eine Spezialität aus der Waadtländer Region La Côte

Die frittierten Käseschnittchen werden oft zum Apéro gereicht

Am besten passt dazu ein Chasselas aus dem Hinterland von Morges

Eva Zwahlen Redaktorin Wein

Was bei uns in der Deutschschweiz kaum jemand kennt, wird in den Dörfern der La Côte, dieser sanften Weinregion am Genfersee zwischen Lausanne und Genf, in jedem Dorf angeboten. Und mit Hochgenuss verzehrt … Die Rede ist von goldgelb frittierten Käsekugeln, die jeden Apéro bereichern, zusammen mit einem Salat aber auch eine gute Figur als Vorspeise oder gar als Hauptgang machen.

Die köstlichen Käsedinger trumpfen nicht nur mit knusprig-knackiger Hülle und cremigem Innenleben auf, sondern auch mit langer Tradition und spannender Geschichte. Ihr Name ist eine Reverenz an die Festung Malakoff in der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim. Im Krimkrieg (1853–56) kämpften Tausende von Schweizer Söldnern auf der Seite Frankreichs und Grossbritanniens gegen Russland – und halfen mit, die Bastion zu erobern.

Erinnerungen an den Krimkrieg

In die Heimat zurückgekehrt, trafen sich die Westschweizer Söldner regelmässig, um sich an ihre Heldentaten zu erinnern und gemeinsam zu feiern. So dürfte diese Käsespezialität namens Malakoff entstanden sein. Kein Wunder, hat sie bis heute überlebt, denn auf Malakoffs verzichten zu müssen, wäre ein echter Verlust.

Doch was genau sind denn nun Malakoffs? Wer, wenn nicht Pascal Gauthier, könnte uns da besser Auskunft geben? Er, der 21 Jahre lang in Mézières das beliebte Restaurant du Jorat führte (16 Punkte im GaultMillau), während der Corona-Pandemie unter die Käser gegangen ist und heute mit seinem Unternehmen Pascal Passion diverse kulinarische Produkte – unter anderem natürlich die berühmten Malakoffs – anbietet, sagt: «Das eine, einzig richtige Rezept gibt es nicht.»

Tradition aus der La Côte

«Die Welt der Malakoffs, das ist die Waadtländer Côte», betont unser Monsieur Multicasquettes, der Mann, der auf diversen kulinarischen Hochzeiten tanzt. «Jeder Koch verleiht den Malakoffs seine eigene persönliche Note», erklärt er. «Immer aber werden sie aus geriebenem Käse, Mehl, Eiern, Weisswein und einem Scheibchen Brot vom Vortag gefertigt.» Er persönlich verwendet natürlich seine eigene Käseerfindung, den mit Biohopfen produzierten Halbhartkäse Houblonnier.

Traditionell wird Greyerzer eingesetzt, manchmal vermischt mit Freiburger Vacherin. Käse, Mehl, Eier und Weisswein werden zu einer Masse vermischt. «Mit einem Esslöffel formt man kleine Bällchen, häuft sie auf die runden Brotscheibchen und frittiert das Ganze in heissem Öl, bis die Malakoffs schön knusprig sind.» Wer mag, kann mit einer Spur Senf auf dem Brot, Knoblauch, Muskatnuss oder einem Schlückchen Kirsch würzen. Und natürlich mit Pfeffer und Salz.

Malakoffs erobern die Strassen

Was man zu den goldbraunen Malakoffs trinkt? Natürlich einen frisch-fruchtigen, spritzigen Chasselas aus der Waadtländer Côte. Oder einer anderen Westschweizer Weinregion. Zur Not darf es auch ein anderer Schweizer Weisswein sein. Und wer nur Rotwein mag, wählt einen hiesigen Gamay oder einen Pinot noir.

Mittlerweile werden Malakoffs in der Waadt als Streetfood immer beliebter, wie Pascal Gauthier erzählt. Er selbst hat Hunderte von ihnen beim Grand Prix du Vin Suisse gemacht. Und er beliefert Traiteure, Restaurants und Lebensmittelgeschäfte im grossen Stil. «Gute Malakoffs sind wie rare Perlen, man muss sie suchen, aber dann findet man sie!» Die besten? «Gibt es natürlich bei mir», lacht er dröhnend.