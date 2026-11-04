Historische Luxushotels verströmen einen ganz besonderen Charme. Zu diesen einzigartigen Häusern gehört das Waldhaus Sils, das nicht zuletzt mit seiner phantastischen Bar begeistert.

In der Waldhaus-Bar hat der Gast die Qual der Wahl

In der Waldhaus-Bar hat der Gast die Qual der Wahl

Darum gehts Das Hotel Waldhaus in Sils-Maria besitzt eine Bar im Belle-Epoque-Stil, die begeistert

Hier kommen Weinfreunde auf ihre Kosten

Auch klassische oder moderne Cocktails, mit und ohne Alkohol, sind im Angebot

Eva Zwahlen Redaktorin Wein

Viel zu teuer? Auch wer sich keine Ferien im Fünfsternehaus leisten kann, gönnt sich gern einmal Kaffee und Kuchen in einem Ambiente, das von früheren Zeiten erzählt. Oder, noch besser, ein Glas Champagner oder einen Cocktail in der eleganten, holzgetäferten Belle-Epoque-Bar.

Hier, wo seit 100 Jahren zahllose Berühmtheiten aus Kunst und Literatur an einem Glas Wein oder einem Drink nippten, bleibt das Getöse unserer verrückten Zeit für eine Weile ausgeschlossen. Alles scheint wohltuend gedämpft, perlende Klaviertöne oder Salonmusik erfüllen Hotelhalle und Bar – und bald auch uns – mit einer leichtfüssigen Unbeschwertheit. Zufrieden aufseufzend nimmt man die Barkarte zur Hand.

Wo keine Wünsche offenbleiben

Im Waldhaus, das bereits in fünfter Generation von derselben Familie mit viel Herzblut und diskreter Höflichkeit geführt wird, hat der Gast stets die Qual der Wahl. So auch an der Bar. Wollen wir uns an die Theke setzen, auf einen der mit rotem Samt überzogenen Barhocker, oder doch lieber an eines der intimen, kleinen Tischchen, an denen man so schön plaudern oder einfach seinen Gedanken nachhängen kann?

Und was wollen wir trinken? Die 37 (!) Seiten umfassende Barkarte lässt kaum Wünsche offen. Soll es ein Herbst Special sein? Auch die alkoholfreien Varianten klingen verlockend. Oder ein anderer klassischer oder moderner Cocktail, gemixt vom zuvorkommenden Barkeeper, der Unschlüssige gern und kompetent berät. Wer auf Alkohol verzichten möchte, findet sein Glück bei den Mocktails. Sogar Kinder dürfen aus drei Kids Mocktails wählen.

Ein unumgänglicher Besuch

Stets eine gute Wahl ist ein schlichtes Glas Wein, offen ausgeschenkt, etwa ein Bündner Weissburgunder von Peter Wegelin oder ein Pinot noir von Georg Schlegel. Nichts falsch machen kann man mit einem Glas Champagner oder einem Malanser Schaumwein von Donatsch. Liebhaber edler Spirituosen kommen sowieso auf ihre Rechnung. Doch oha, nun knurrt unser Magen ein bisschen, kein Wunder, nach der Wanderung ins Fextal.

Aber keine Angst, auch für den kleinen (und nicht ganz so kleinen) Hunger ist bestens gesorgt in der Waldhaus-Bar in Sils: Suppen, diverse Salate, waldhausgebeizter Lachs aus Lostallo, Pasta, Flammkuchen, Wiener Schnitzel, Zürcher Geschnetzeltes und einiges mehr retten müde Wanderer vor dem Hungertod.

Ein Stündchen in der Waldhaus-Bar – und man fühlt sich versöhnt mit sich und der Welt. Deshalb ist ein Barbesuch hier einfach ein Muss, bei jedem Abstecher ins Engadin!