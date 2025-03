1/7 Im «Chai de première année» reift der Wein ein Jahr auf der Feinhefe. Erst dann wird der Wein abgezogen und wird bis zur Arrivage weiter in Barriques gepflegt. Foto: zVg / Château Angélus

Ursula Geiger Redaktorin Wein

1999 war Saint-Émilion die erste Weinregion überhaupt, die als Unesco-Weltkulturerbe ausgezeichnet wurden. Mittlerweile sind es über ein Dutzend. Seit 2007 gehören auch die Rebterrassen des Lavaux in der Waadt dazu. Trotz vieler Besucher bewahrt das historische Städtchen am rechten Ufer der Dordogne seinen ländlichen Charme.

Wer die Toursitenströme in den Gässchen hinter sich lässt und durch die Reblandschaft spaziert, gelangt vielleicht an diesen magischen Ort, wo morgens um sieben, Punkt zwölf Uhr und abends um sieben das Angelusläuten der Monolithen-Kirche von Saint-Émilion so klar zu hören ist, als stünde man direkt unterm Glockenturm. Angélus: Das Glockengeläut wurden Namensgeber und Symbol für Wein und Château.

Dynamische Klassifizierung

Rund 30 Hektar Rebberge liegen beim Château selbst, angeordnet wie ein Amphitheater erstrecken sie sich bis zum Hügelfuss. Dazu kommen noch 50 Hektar innerhalb der Appellation Saint-Émilion. Das Terroir, die Sorgfalt im Rebberg und im Keller wird in Saint-Émilion mit einer dynamischen Klassifizierung honoriert: Seit 2012 gehört Château Angélus als Premier Grand Cru Classé A zu den besten Produzenten Saint-Émilions.

Saint-Émilion steht auf einem Kalkplateau. Kalk und Lehm prägen auch die Weinbergsböden, die je nach Lage mit Kieseln durchsetzt sind. Saint-Émilion ist Merlot- und Cabernet-Franc-Land. Der Anteil von 47 Prozent Cabernet Franc auf den Angélus-Rebflächen ist vergleichsweise hoch. Die Sorte reift später, ihre Beerenhaut ist dicker und Regen während der Reife setzt ihr weniger zu als Merlot. Cabernet Franc liebt warme, gut drainierte Böden.

2016: Drei Monate ohne Regen

Sonniges, trockenes Wetter von 20. Juni bis in den September mit einer heftigen Hitzewelle im August. Drei Monate ohne Wasser setzten hauptsächlich den jungen Rebstöcken zu. Der Regen im September brachte die Erlösung. Die Abkühlung optimierte die Reife der Gerbstoffe. Und das ist zu spüren: Die seidigen Tannine harmonieren perfekt mit der Säure. Das schafft Eleganz und verleiht der kräftigen Merlot-Frucht (Zwetschge und Brombeere) ein herrlich frisches Finale.

2014: Das kühle Jahr

Auch in kühlen Jahren spielt Cabernet Franc seine Trümpfe aus. Das zeigt der Jahrgang 2014. So richtig sonnig war es damals hauptsächlich im September und Oktober. Zu 90 Prozent setzt sich die Cuvée für Château Angélus aus 60 Prozent Merlot und 40 Prozent Cabernet Franc zusammen. 2014 war das anders, weil Cabernet Franc dank sonniger Tage im September und Oktober so perfekt war, dass Merlot und Cabernet Franc gleichwertig im Grand Vin verwendet wurde. Das zeigt sich am Gaumen mit griffigen Tanninen ebenso wie in der Nase. Die dunkle Frucht ist frischer und würziger, Noten frisch gerösteten Kaffeebohnen und Schokolade sorgen für aromatische Komplexität.

2011: Herausforderndes Wetter

Wenig Regen im Frühjahr, dafür erforderte eine feuchte Phase während der Reife viel Arbeit im Rebberg. Die Frucht ist sehr schön herausgearbeitet, die floralen Noten vom Cabernet Franc sind spürbar. Komplex sind die Röstaromen und die Noten von hellem Tabak. Am Gaumen ist der 2011er weich, die Tannine sind samtig und perfekt eingebunden, auch prägt die typische Angélus-Frische den Abgang. Macht jetzt enorm viel Freude im Glas.