Oft sind Bordeaux-Weine auf dem Etikett mit einer Klassifizierung gekennzeichnet. Wir erklären, was es damit auf sich hat und auf welche Unterschiede geachtet werden soll.

1/5 Im Jahr 1855 entstand die erste offizielle Bordeaux-Klassifikation. Foto: Universal Images Group via Getty Images

Auf einen Blick Bordeaux-Klassifikationen: Die Qualitätsstufen für Weine gibt es seit über 150 Jahren

Die Klassifikation von 1855 teilt Médoc-Weingüter in fünf Stufen ein

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Bordeaux ist die Heimat einiger der besten Weine der Welt. Eng damit verknüpft sind teilweise über 150-jährige Klassifikationssysteme, die die verschiedenen Weingüter in unterschiedliche Qualitätsstufen einteilen. Neben den einzelnen Appellationen wie Pauillac oder Margaux bieten diese Einteilungen eine Orientierungshilfe für Weinliebhaber – und beeinflussen bis heute Preise und Ansehen.

Die bekannteste Klassifikation wurde 1855 eingeführt. Basierend auf den damaligen Marktpreisen, wurden die Weingüter des Médoc in fünf Stufen eingeteilt, von den legendären Premiers Crus (z.B. Château Latour) bis zu den Cinquièmes Crus. Auch die Süssweine aus Sauternes und Barsac erhielten eine Rangordnung, wobei Château d'Yquem als einziges Weingut die Kategorie Premier Cru Supérieur erhielt.

Bordeaux Klassifizierungen historisch gewachsen

Im Geiste der 1855er-Klassifikation entstanden über die Zeit weitere Rangordnungen, wie zum Beispiel für die Regionen Pessac-Léognan und Graves: eine überschaubare Liste von 16 Châteaus im Jahr 1959, klassifiziert für Rot-, Weiss- oder beide Weintypen, ohne Unterkategorien. Darin enthalten sind unter anderem klingende Namen wie Domaine de Chevalier oder Château Pape Clément.

Für Médoc-Weine, die nicht in der 1855er-Liste aufgeführt wurden, entstand 1932 die Crus Bourgeois Klassifikation. Château Mongravey Margaux, Château Rollan de By oder Château Chasse-Spleen zählen zum Beispiel zu dieser Kategorie. Seit dem Jahr 2018 erfolgt die Einteilung überdies in drei Stufen: Cru Bourgeois, Supérieur und Exceptionnel, allerdings nur auf fünf Jahre begrenzt.

Originalliste der Médoc Grands Crus Classés von 1855 Premières Crus

Château Lafite Rothschild

Château Latour

Château Margaux

Château Haut-Brion Deuxièmes Crus

Château Mouton-Rothschild (Première Cru seit 1973)

Château Rauzan-Ségla

Château Rauzan-Gassies

Château Léoville Las Cases

Château Léoville Poyferré

Château Léoville Barton

Château Durfort-Vivens

Château Gruaud-Larose

Château Lascombes

Château Brane-Cantenac

Château Pichon-Longueville Baron

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande

Château Ducru-Beaucaillou

Château Cos-d'Estournel

Château Montrose Troisièmes Crus

Château Kirwan

Château d'Issan

Château Lagrange

Château Langoa Barton

Château Giscours

Château Malescot-St.-Exupéry

Château Cantenac-Brown

Château Boyd-Cantenac

Château Palmer

Château La Lagune

Château Desmirail

Château Calon-Ségur

Château Ferrière Margaux

Château Marquis-d'Alesme-Becker Quatrièmes Crus

Château St.-Pierre

Château Talbot

Château Branaire-Ducru

Château Duhart-Milon Rothschild

Château Pouget

Château La Tour Carnet

Château Lafon-Rochet

Château Beychevelle

Château Prieuré-Lichine

Château Marquis de Terme Cinquièmes Crus

Château Pontet-Canet

Château Batailley

Château Haut-Batailley

Château Grand-Puy-Lacoste

Château Grand-Puy-Ducasse

Château Lynch Bages

Château Lynch-Moussas

Château Dauzac Labarde

Château Mouton-Baronne-Philippe

Château du Tertre Arsac

Château Haut-Bages Libéral

Château Pédesclaux

Château Belgrave

Château Camensac

Château Cos Labory

Château Clerc Milon

Château Croizet-Bages

In der Appellation Saint-Émilion werden Châteaus in Grand Cru, Grand Cru Classé und Premier Grand Cru Classé A (z.B. Château Cheval Blanc) oder B (z.B. Château Beau-Séjour Bécot) eingeteilt. Basierend auf einem ausgeklügelten System bestehend aus Ruf, Terroir und Degustationen wird die Klassifikation alle zehn Jahre überarbeitet. Die legendäre Pomerol-Appellation verfügt übrigens bis heute über kein Klassifikationssystem.