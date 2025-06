1/5 Das ist die Flasche Château Mouton Rothschild 1970 unserer Blick-Leserin Franziska Seiler-Lohner. Foto: zVg

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Bereits zum zehnten Mal erreicht uns eine Leserfrage zu einer Flasche Château Mouton Rothschild, einem der exklusivsten Bordeaux-Weine überhaupt. Nachdem wir bereits zu den Jahrgängen 2000, 1991, 1989, 1987, 1986, 1985, 1981, 1980, 1977 und 1973 Stellung nehmen durften, ist heute eine Flasche des Jahrgangs 1970 an der Reihe. Und auch die hat es in sich.

Unsere Blick-Leserin verrät uns die Geschichte dieser 55-jährigen Weinrarität: «Meine Mutter führte 35 Jahre lang einen Hotel-Restaurant-Betrieb. Wir hatten eine schöne Weinkarte, aber Mouton Rothschild war nicht dabei.» Eines Tages fand sie einen Artikel zu ebendieser Flasche im Zusammenhang mit einer Versteigerung. «Mir war, dass ich diese Etikette schonmal gesehen habe, und machte mich daher in unseren Weinkeller.»

So wertvoll ist eine Flasche Mouton Rothschild 1970

Und tatsächlich: Seiler-Lohner fand exakt dieselbe Flasche bei sich zu Hause im Weinkeller. «Anscheinend hat meine Mutter diese einmal als Geschenk erhalten. Sie schenkte mir die Flasche vor rund 20 Jahren, da ich gerne Rotwein trinke. Ich hatte aber immer so eine Achtung vor diesem Wein, dass sie nun seither bei mir im Weinkeller lag.»

Von uns möchte sie wissen, was der aktuelle Wert der Flasche sei. «Trinkfähig, denke ich, ist er eher nicht mehr.» In ihrer Vermutung hat unsere Blick-Leserin halb recht, da es beim 1970er Mouton Rothschild massive Qualitätsunterschiede gibt. Während manche Flaschen nicht mal mehr zum Kochen gebraucht werden können, glänzen andere mit aromatischer Komplexität und Finesse.

Ein Blick auf die Flasche zeigt einen Füllstand zwischen oberer Schulter und Flaschenhals, was für einen 55-jährigen Bordeaux als gut eingestuft werden kann. Auch Kapsel und Etikett präsentieren sich in einem schönen Zustand. Bei einem Verkauf an einen Weinhändler dürften aktuell rund 300 Franken drinliegen.