Normalerweise lehrt die WSET-Weinschule, wie man Wein verkostet. Diesmal will sie ihn mit der grossen Liebe kombinieren.

Darum gehts WSET-Schule in London veranstaltet Speed-Dating-Event mit Weinverkostung

Teilnehmer lernen mindestens zehn Singles kennen und geniessen Wein-Aktivitäten

Die WSET-Weinschule (Wine & Spirit Education Trust) in London probiert etwas Neues. Am 2. September geht es für einmal nicht nur um Aromen und Geschmäcker, sondern auch ums Flirten, Kennenlernen und vielleicht sogar ums Verlieben. Der erste Speed Dating Event der Schule kommt so gut an, dass die Tickets für Frauen bereits ausverkauft sind. Jetzt fehlen nur noch Männer ab 30.

Jeder Gast trifft mindestens zehn Singles, und jedes Treffen wird mit einer anderen Wein-Aktion aufgepeppt. Mal geht es darum, einen Tropfen blind zu erkennen, mal sorgt ein Quiz für Gesprächsstoff und manchmal wird sogar ein eigenes Weinetikett entworfen.

Chance auf grosse Liebe

Auch abseits der schnellen Dates bleibt es gesellig: Im Foyer wartet ein Teamwettbewerb, bei dem Wein und Käse die Hauptrolle spielen. Das Event-Team hat dafür eine Auswahl an Snacks und Tropfen zusammengestellt, die den Abend besonders genussvoll machen. Gestartet wird um 18.30 Uhr, stilecht mit einem Willkommensdrink, der die Stimmung lockert.

Damit die Gespräche passen, können die Teilnehmer vorher angeben, welche Altersgruppe sie kennenlernen möchten. Das soll die Trefferquote erhöhen. Für 35 Pfund gibt es also nicht nur gute Weine und kleine Spiele, sondern vielleicht sogar die Chance auf die grosse Liebe. Eine schöne Idee, die sicher auch hierzulande gut ankommen würde.