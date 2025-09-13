DE
Acht pinke Gründe
Darum trinken Profis Rosé nicht nur im Sommer

Rosé gilt als Sommergetränk. Profis geniessen ihn jedoch das ganze Jahr über. Acht gute Gründe zeigen, weshalb Rosé mehr ist als eine Saisonerscheinung.
Publiziert: vor 23 Minuten
Rosé geht immer, auch wenn der Sommer schon vorbei ist.
Darum gehts

  • Rosé-Wein passt zu jeder Jahreszeit und vielen Gerichten
  • Pinke Weine beleben an grauen Wintertagen
  • Ausserhalb der Hochsaison wird Rosé oft mit Rabatt verkauft
Nicolas GreinacherRedaktor Wein
Nicolas GreinacherRedaktor Wein
1

Ganzjähriger Frischekick

Eiskalter Rosé erfrischt auch ausserhalb der Sommersaison.

2

Stimmungsmacher bei jedem Wetter

An verregneten Herbst-, Winter- oder Frühlingstagen schenkt Rosé Lebensfreude.

3

Herbstlicher Begleiter

Zu Pilzen, Kürbis oder Wildgeflügel harmonieren strukturierte Rosés wie zum Beispiel aus Tavel in Südfrankreich hervorragend.

4

Winterlicher Allrounder

Ein kräftiger Rosado wie zum Beispiel aus Rioja passt zu Schmorgerichten und macht auch an kalten Abenden Freude.

5

Farbtupfer an grauen Tagen

Das Pink im Glas belebt an wolkenverhangenen Wintertagen und bringt die Sommersonne direkt ins Haus.

6

Feiertagswein

Zu Weihnachten oder Silvester sorgt Rosé-Schaumwein für festliche Leichtigkeit.

7

Frische für den Frühling

Leichte Rosés spiegeln den Neustart der Natur und sind ideale Begleiter zu jungem Gemüse.

8

Attraktive Angebote

Weinfachgeschäfte und Detailhändler bieten Rosé ausserhalb der Hochsaison oft mit Rabatten an.

