Rosé gilt als Sommergetränk. Profis geniessen ihn jedoch das ganze Jahr über. Acht gute Gründe zeigen, weshalb Rosé mehr ist als eine Saisonerscheinung.

Darum trinken Profis Rosé nicht nur im Sommer

Darum gehts Rosé-Wein passt zu jeder Jahreszeit und vielen Gerichten

Pinke Weine beleben an grauen Wintertagen

Ausserhalb der Hochsaison wird Rosé oft mit Rabatt verkauft

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

1 Ganzjähriger Frischekick

Eiskalter Rosé erfrischt auch ausserhalb der Sommersaison.

2 Stimmungsmacher bei jedem Wetter

An verregneten Herbst-, Winter- oder Frühlingstagen schenkt Rosé Lebensfreude.

3 Herbstlicher Begleiter

Zu Pilzen, Kürbis oder Wildgeflügel harmonieren strukturierte Rosés wie zum Beispiel aus Tavel in Südfrankreich hervorragend.

4 Winterlicher Allrounder

Ein kräftiger Rosado wie zum Beispiel aus Rioja passt zu Schmorgerichten und macht auch an kalten Abenden Freude.

5 Farbtupfer an grauen Tagen

Das Pink im Glas belebt an wolkenverhangenen Wintertagen und bringt die Sommersonne direkt ins Haus.

6 Feiertagswein

Zu Weihnachten oder Silvester sorgt Rosé-Schaumwein für festliche Leichtigkeit.

7 Frische für den Frühling

Leichte Rosés spiegeln den Neustart der Natur und sind ideale Begleiter zu jungem Gemüse.

8 Attraktive Angebote

Weinfachgeschäfte und Detailhändler bieten Rosé ausserhalb der Hochsaison oft mit Rabatten an.