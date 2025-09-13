1/5
Rosé geht immer, auch wenn der Sommer schon vorbei ist.
Foto: Shutterstock
Darum gehts
- Rosé-Wein passt zu jeder Jahreszeit und vielen Gerichten
- Pinke Weine beleben an grauen Wintertagen
- Ausserhalb der Hochsaison wird Rosé oft mit Rabatt verkauft
Nicolas GreinacherRedaktor Wein
Ganzjähriger Frischekick
Eiskalter Rosé erfrischt auch ausserhalb der Sommersaison.
Stimmungsmacher bei jedem Wetter
An verregneten Herbst-, Winter- oder Frühlingstagen schenkt Rosé Lebensfreude.
Herbstlicher Begleiter
Zu Pilzen, Kürbis oder Wildgeflügel harmonieren strukturierte Rosés wie zum Beispiel aus Tavel in Südfrankreich hervorragend.
Winterlicher Allrounder
Ein kräftiger Rosado wie zum Beispiel aus Rioja passt zu Schmorgerichten und macht auch an kalten Abenden Freude.
Farbtupfer an grauen Tagen
Das Pink im Glas belebt an wolkenverhangenen Wintertagen und bringt die Sommersonne direkt ins Haus.
Feiertagswein
Zu Weihnachten oder Silvester sorgt Rosé-Schaumwein für festliche Leichtigkeit.
Frische für den Frühling
Leichte Rosés spiegeln den Neustart der Natur und sind ideale Begleiter zu jungem Gemüse.
Attraktive Angebote
Weinfachgeschäfte und Detailhändler bieten Rosé ausserhalb der Hochsaison oft mit Rabatten an.