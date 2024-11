An diesen Orten in der Wohnung hat Wein nichts verloren

An diesen Orten in der Wohnung hat Wein nichts verloren

1/5 Wohin mit all den Weinflaschen, wenn du keinen eigenen Weinkeller hast? Foto: Getty Images

Auf einen Blick Fenstersims, Küche und Heizkörper sind ungeeignet für Weinlagerung

Kühle Orte wie ein Einbauschrank sind ideal

Ein Weinklimaschrank ist oft die beste Lösung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Kein Weinkeller? Den meisten geht es ähnlich und sie müssen ihre feinen Tropfen irgendwo in der Wohnung lagern. Aber wohin bloss mit den Flaschen, die nicht sofort getrunken werden, oder die du geschenkt bekommen hast? Bevor wir ein paar Tipps für dich parat haben, zuerst drei No-Gos:

In der Küche

Viele bewahren ihren Wein in der Küche auf, in einem offenen Regal oder sogar in der Nähe des Herdes. Ungünstig, da Wein somit Schwankungen in Temperatur und Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Hitze von Herd oder Ofen kann den Wein verderben und die Aromen beeinträchtigen.

Auf dem Fenstersims

Insbesondere bei Weissglasflaschen können UV-Strahlen Wein schneller altern lassen. Ein Platz am Fenster mag zwar dekorativ wirken, doch dein Tropfen wird es dir nicht danken. Schnell verliert er an Geschmack und Frische.

Bei einem Heizkörper

Noch schlimmer, wenn unter dem Fenstersims ein Heizkörper steht. Auch zu hohe Temperaturen lassen Wein vorzeitig altern. Darüber hinaus kann die konstante Wärme den Korken austrocknen, was zu frühzeitiger Oxidation führen kann.

Aber welche Orte sind nun passend? Der Kühlschrank geht für kurze Zeit in Ordnung – ein paar Wochen sind kein Problem. Auf lange Dauer jedoch trocknet die Luft den Korken aus, und der Wein könnte kippen. Besser ist es, wenn du dir einen kühlen Platz suchst, etwa einen Einbauschrank, der weit weg von Wärmequellen liegt.

Ein Thermometer hilft dir dabei, den kühlsten Platz zu finden. Oder du erwägst die Anschaffung eines Weinklimaschranks. Falls du Glück hast und ein kühles Kellerabteil besitzt, wäre das ideal. Auch ohne Klimagerät kannst du deinen Wein dort über einen längeren Zeitraum zwischenlagern.