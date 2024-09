Spanische Kult-Weinregion Neuer Film über Rioja kommt in die Kinos

Das Genre der Weinfilme hat romantische, kitschige, lustige und sozialkritische Streifen beschert. Der spanische Regisseur José Luis López-Linares (69) vermittelt in seinem neuen Film Wissen über die Rioja in opulenten Bildern. Am 26. September ist Kino-Start.