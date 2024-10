Junger Wein heisst der gärende Traubenmost, der bei vielen Herbstfesten im Mittelpunkt steht. Im Umgang mit der bitzelnden Spezialität, die in jeder Weinregion anders heisst, gibt es allerdings paar Dinge zu beachten.

In der Deutschschweiz spricht man von Suuser

Wird mir ein Glas Traubenmost frisch ab Presse angeboten, schlägt mein Herz höher. Das ist der Geschmack meiner Kindheit.

Neulich war ich in Österreich unterwegs und welches Glück: Nach einem langen Verkostungstag gab es Bier, Wasser und jungen Wein. Die Kollegen aus Ländern, in denen Wein nur getrunken und nicht angebaut wird, griffen zu Bier und Wasser, und ich schwelgte im Sturm.

Sturm in Österreich

Sturm heisst der junge Wein in Österreich und es gibt ein paar Verhaltensregeln, die man beachten sollte. Trinkt man im Heurigen Sturm, heisst es nicht «Prost!» sondern «Mahlzeit!» und man stösst nicht mit den Gläsern an. Denn streng genommen ist Sturm (noch) kein Wein.

Suuser in der Deutschschweiz

Herbstfest, Suuser-Chilbi und Suuser-Sunntig locken die Menschen in der Deutschschweiz zu den Winzern. Auf manchen Weingütern kann der Suuser selbst in mitgebrachte Flaschen abgefüllt werden.

Am Suuser Sunntig in Stäfa ZH, der am ersten Oktoberwochenende stattfindet, kann man die verschiedenen Gärstadien des jungen Weins probieren. Der «Manne-Suuser» hat mehr Alkohol als der «Wiiber-Suuser» und der «Gofe-Suuser» ist frischer Traubenmost ohne Volumenprozent.

Federweisser oder Sauser in Deutschland

In Deutschland ist der junge Wein untrennbar mit dem Genuss von Zwiebelkuchen verbunden. Junger Wein ist nicht filtriert. Der Trub aus dem Fruchtfleisch gilt als gesund und kann zusammen mit den arbeitenden Hefen und in Kombination mit Zwiebeln sehr verdauungsfördernd sein. Darum gehören Federweisser und Sauerkraut auch auf gar keinen Fall zusammen.

Törggelen in Südtirol

Wenn das Herbstlaub golden leuchtet, ist es im Etsch- und im Eisacktal besonders schön. Dann wandern Geniesser von Weinhof zu Weinhof. Unter den abgeernteten Pergola-Anlagen werden Speck, Schüttelbrot und Käse gegessen. Dazu gibt es jungen Wein. Wird es abends kühler, wandern die ersten Marroni in den Ofen.

Vorsicht im Umgang mit Suuser

Junger Wein verändert sich jeden Tag. Die Hefen tun weiterhin ihr Werk. Wer Suuser in PET-Flaschen abfüllt und diese fest verschliesst, dem ist eine riesen Sauerei in der Küche sicher. Bei der Gärung entsteht CO₂. Der entstehende Druck ist beträchtlich. Er kann Kunststoffgefässe zu Ballons aufblasen und zum Platzen bringen. Darum: Den Verschluss nur auflegen, damit das CO₂ entweichen kann.