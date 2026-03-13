Ohne Riesling wäre die Welt ein fader Ort. Riesling ist der Inbegriff für Lebendigkeit, Eleganz und Grandezza im Glas. Vom leichten Kabi bis zum teuren Süsswein kann die wichtigste Sorte Deutschlands wirklich alles.

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Verflixt und zugenäht. Der Riesling wollte einfach nicht fertig gären. Weder Wärme noch eine Spezialhefe sorgten dafür, dass der letzte Süsserest in der Spätlese zu Alkohol wurde.

Die widerspenstige 1989er-Spätlese blieb restsüss — und wurde schnell zum Lieblingsriesling. Die Balance zwischen Säure und Süsse war perfekt. Der Wein bereitete mit jeder geöffneten Flasche bis weit in die 2000er Freude.

Die Sorte für kühles Klima

Nur wenige Sorten haben einen Geburtstag. Bei Riesling ist es der 13. März 1435. An diesem Tag brachte ein Kellermeister des Grafen von Katzenelnbogen in Rüsselsheim am Main seine Bücher in Ordnung und notierte die 22 Goldstücke, die er für «Riessling»-Setzlinge für die Neuanlage eines Rebbergs ausgegeben hatte.

Kalt war es damals in Mitteleuropa. Die kleine Eiszeit vernichtete so manche Traubenernte. Die damals üblichen Sorten Elbling und Sylvaner ertrugen weder die Winterkälte noch die Spätfröste im Frühjahr und im schlimmsten Fall erfroren bereits im Oktober die unreifen Trauben an den Stöcken.

Aus den Auenwäldern am Rhein

Riesling mit seinem harten, widerstandsfähigen Holz, dem späten Austrieb und der langen Reifezeit muss den gebeutelten Winzern wie die eierlegende Wollmilchsau vorgekommen sein, wenn auch die Säure der Sorte damals eine Herausforderung gewesen sein muss.

Die Legende, dass sich Riesling aus einer Wildrebe entwickelte, die am Ufer mitteleuropäischer Flüsse wuchs, passt perfekt zu den heutigen Hauptanbaugebieten der Sorte: Riesling liebt Flusstäler (Rhein, Mosel und Nahe) und Riesling verträgt extreme Hitze nicht.

Frühstückswein

Die lange Reifephase erlaubt viele Weintypen in vielen Preisklassen für viele Gelegenheiten. Zum Beispiel der Kabi, wie die Qualitätsstufe Kabinett liebevoll genannt wird.

Kabinett hat wenig Alkohol — oft sind es nur acht oder neun Volumenprozent — dafür aber eine feine Fruchtsüsse, die gekonnt die sortentypisch hohe Säure puffert. Frühstückswein wird dieser unkomplizierte Riesling-Typ gerne genannt, weil er eher belebt als müde macht.

Aromatische Vollkommenheit

Eine trockene Spätlese hat mehr Substanz und passt nicht nur zu Fisch, sondern auch zu Fleisch vom Grill, wenn schwere Rotweine im Sommer unpassend sind. Die fruchtsüsse Variante schmeckt zu asiatischer Küche.

Beerenauslese und Trockenbeerenauslesen vergisst man am besten eine Weile im Keller und öffnet die kleinen Fläschchen an besonderen Anlässen. Foodpairing braucht es für die Edelsüssen nicht. Selbst ein Keks würde die aromatische Vollkommenheit nur stören.