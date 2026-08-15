Im 13. Jahrhundert beschrieben Gelehrte erstmals die Herstellung von Eis. Was Astronauten, Kopfschmerzen und Designklassiker damit zu tun haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eiscreme ist eines der drei Lebensmittel, die Astronauten vermissen

Die Schweizer Rakete-Glace wurde 1969 zur Apollo-11-Mission lanciert

Das Zürcher Designmuseum bewahrt seit 2009 die Originalverpackung auf

Florin Schranz Redaktor News

Ob als Waffel, am Holzstiel oder nachts bei gedimmtem Licht und leichtem Schamgefühl löffelweise aus der Kilo-Familienpackung: Glace ist die unangefochtene Königin aller Süssspeisen. Es gibt kaum ein anderes Lebensmittel auf diesem Planeten, das so verlässlich Kindheitserinnerungen weckt, gebrochene Herzen heilt oder an heissen Sommertagen für die nötige Abkühlung sorgt.

Glace verbindet Generationen, stiftet regelmässig Diskussionen über die Lieblingssorte an und funktioniert zu jeder Tages- und Nachtzeit. Doch während wir genüsslich an Vanille, Erdbeere oder Stracciatella schlecken, machen wir uns selten Gedanken darüber, welche faszinierenden Geschichten sich hinter den gefrorenen Kugeln verbergen. Die Menschheit tüftelt schliesslich schon seit Jahrhunderten daran herum, wie man Süsses am effektivsten auf Eistemperaturen kühlt.

Wir haben uns durch die Chroniken des Gefrierfachs gewühlt und fünf Fakten zur Glace herausgesucht:

Fakt 1 – Italien? Nein, Finnland!

Italien und Gelato gehören zusammen wie Topf und Deckel. Den Pro-Kopf-Verbrauch in Sachen Glace führt aber ein anderes Land an: Die Finnen schlecken 14 Liter pro Person und Jahr. Direkt dahinter folgen Schweden und Norwegen. In der Schweiz verbrauchen wir zwischen 5 und 8 Liter im Jahr.

Fakt 2 – Astronautenlust

Nach Angaben der Nasa ist Glace eines der drei Nahrungsmittel, die Astronauten bei Raumfahrtmissionen am meisten vermissen. Die anderen sind Pizza und Soda.

Fakt 3 – Schweizer Designklassiker

Die legendäre Schweizer Rakete-Glace wurde 1969 als direkte Hommage an die Apollo-11-Mission und die erste Mondlandung auf den Markt gebracht. Wegen dieses enormen Wiedererkennungswerts ist sie ein echtes Stück Schweizer Designgeschichte. Da echte Glace schmelzen würde, bewahrt das Museum für Gestaltung in Zürich seit dem 40-Jahr-Jubiläum im Jahr 2009 die Originalverpackung in seiner Designsammlung auf. Sie reiht sich dort neben rund 20’000 anderen historisch wertvollen Alltagsverpackungen ein – darunter ein Toblerone-Karton und die klassische Migros-Handy-Spülmittelflasche.

Fakt 4 – keine Scherben mehr

1903 wurde das Cornet offiziell in den USA patentiert. Der italienische Einwanderer Italo Marchioni wollte eine Alternative zu den Glasbechern, die oft zerbrachen oder abgewaschen werden mussten.

Fakt 5 – Gehirnfrost

Hast du schon einmal Kopfschmerzen von Glace bekommen, weil du sie ein bisschen zu schnell gegessen hast? Das ist es, was wirklich vor sich geht: Wenn etwas wirklich Kaltes den Gaumen berührt, verengen sich die Blutgefässe, die zwischen deinem Mund und deinem Gehirn verlaufen, sodass Blut in deinem Gehirn eingeschlossen wird. Der Druck dieses zusätzlichen Blutes verursacht die Hirnschmerzen. Wenn es besonders schlimm ist, versuche, deine Zunge gegen den Gaumen zu drücken – das erwärmt den Gaumen so stark, dass sich die Gefässe öffnen.