Ricola peppt das Hahnenwasser auf! Ende Mai feierte der Brand die Lancierung der zuckerfreien Ricola Drink Cubes mit einem Alpenbrunnen mitten im Zürcher HB. Wie die neue Erfrischung im Geschmackstest bei Pendlerinnen und Pendlern ankommt, siehst du im Video im Artikel.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Ricola

Wir Schweizerinnen und Schweizer lieben unser Hahnenwasser. Stolze 87 Prozent der Bevölkerung konsumieren mindestens einmal pro Woche das kühle Nass aus der Leitung. Doch seien wir ehrlich: Manchmal ist das pure Wasser ein klein wenig eintönig. Genau hier setzt die neueste Innovation von Ricola an.

Ricola Drink Cubes sind kompakt gepresste kleine Würfel mit Frucht- und Pflanzenextrakten sowie Vitaminen und lassen sich einfach in Wasser auflösen. Das bringt Abwechslung in die Trinkroutine.

Lanciert wurde das Produkt am 27. Mai am Zürcher Hauptbahnhof. Mitten in der Haupthalle ragte eine spektakuläre Alpenbrunnen-Installation empor. Das Kunstwerk wurde von den beiden Zürcher Künstlerinnen Andrea Kipfer und Cati Soldani vom Atelier Monster&Drama designt. «Ich bin absolut begeistert von dieser kreativen Inszenierung», schwärmt Thomas P. Meier, CEO von Ricola. «Der schwebende Brunnen wurde mit Ricola-Kräutern aus den Schweizer Alpen verziert, durch den unser hervorragendes Hahnenwasser fliesst. Das ist sprichwörtlich ein Stück Heimat zum Trinken.»

Welche der vier Sorten bei den Pendlerinnen und Pendlern am Zürcher Hauptbahnhof als absoluter Favorit abgeräumt hat? Das erfährst du in unserer Video-Umfrage:

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Die handlichen Würfel sollen als praktische Alltagshelfer dienen, um die tägliche Flüssigkeitszufuhr spielend leicht zu steigern. «Viele Menschen trinken im Alltag schlichtweg zu wenig», weiss Thomas P. Meier. «Mit den Ricola Drink Cubes möchten wir einen Beitrag zu einer gesunden Trinkroutine leisten. Morgens einfach die Flasche mit Hahnenwasser füllen, einen Würfel dazugeben und schon hat man den idealen Begleiter für den Tag.»

Sein persönlicher Favorit unter den vier Sorten? «Ich finde alle Varianten gelungen, aber mein Spitzenreiter ist Zitrone mit Minze. Das sorgt für den perfekten Frischekick.»

Jetzt entdecken: Ricola Drink Cubes im Pop-up-Store Erfrischung gefällig? Vom 2. bis 30. Juni verwandeln Ricola und waterdrop® den Europaplatz beim Zürcher HB in einen Hydration-Hotspot. Entdecke die neuen Ricola Drink Cubes, die Schweizer Hahnenwasser in einen zuckerfreien Drink mit wohltuenden Schweizer Alpenkräutern und wichtigen Vitaminen verwandeln. Komm täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr vorbei, probiere die erfrischenden Drinks und entdecke, wie einfach genussvolle Trinkroutinen sein können! Erfrischung gefällig? Vom 2. bis 30. Juni verwandeln Ricola und waterdrop® den Europaplatz beim Zürcher HB in einen Hydration-Hotspot. Entdecke die neuen Ricola Drink Cubes, die Schweizer Hahnenwasser in einen zuckerfreien Drink mit wohltuenden Schweizer Alpenkräutern und wichtigen Vitaminen verwandeln. Komm täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr vorbei, probiere die erfrischenden Drinks und entdecke, wie einfach genussvolle Trinkroutinen sein können! Mehr erfahren

Schweizer Sportprominenz im Würfel-Fieber

Nicht nur die Pendlerinnen und Pendler griffen am Brunnen begeistert zum Becher (siehe Video oben), auch Schweizer Athleten liessen sich das Hahnenwasser-Upgrade nicht entgehen. Für Ex-Abfahrtsprofi Niels Hintermann ist der Brand ohnehin tief verwurzelt: «Ricola ist für mich pure Nostalgie und weckt sofort schönste Kindheitserinnerungen.»

Als ehemaliger Spitzensportler weiss er genau, wie essenziell eine optimale Hydration ist. Er selbst trinkt täglich zwischen 3,5 und 5 Liter. «Wir alle mögen es doch, wenn das Wasser eine feine Fruchtnote hat. Das Handling ist zudem genial. Man hat den Ricola Drink Cube in der Jackentasche, wirft ihn kurz ins Wasser, und fertig ist die Erfrischung», schwärmt Hintermann. Seine Favoriten: Granatapfel mit Minze und Zitrone mit Minze.

Auch Langlaufstar Nicola Wigger zeigt sich begeistert und nutzt die Würfel sogar als sportliche Powergaranten. «Nicola und Ricola passt einfach wie die Faust aufs Auge», scherzt der Sportler. «Im Winter sind zwei Ricola-Kräuterbonbons pro Tag für mich Pflicht. Und in der vergangenen Saison habe ich vor jedem Rennen auf einen Ricola Drink Cube gesetzt, das hat mir den nötigen Push gegeben.»

Abwechslung bei der Trinkroutine Wer beim Wassertrinken ab und zu Geschmack braucht: Die Ricola Drink Cubes peppen das kühle Nass im Handumdrehen auf. Ob zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs. Erhältlich sind die zuckerfreien Würfel in den folgenden Geschmacksrichtungen: Himbeere I Melisse – Immunity: mit Vitamin C, B6 und B12

Granatapfel I Minze – Immunity: mit Vitamin C, B6 und B12

Zitrone I Minze – Vitality: mit Vitamin C, B3 und B12

Verbene I Zitrus – Relax: mit Vitamin C, B1 und B9 Die Ricola Drink Cubes gibt es unter anderem bei waterdrop®, Coop und Migros. Wer beim Wassertrinken ab und zu Geschmack braucht: Die Ricola Drink Cubes peppen das kühle Nass im Handumdrehen auf. Ob zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs. Erhältlich sind die zuckerfreien Würfel in den folgenden Geschmacksrichtungen: Himbeere I Melisse – Immunity: mit Vitamin C, B6 und B12

Granatapfel I Minze – Immunity: mit Vitamin C, B6 und B12

Zitrone I Minze – Vitality: mit Vitamin C, B3 und B12

Verbene I Zitrus – Relax: mit Vitamin C, B1 und B9 Die Ricola Drink Cubes gibt es unter anderem bei waterdrop®, Coop und Migros. Jetzt mehr erfahren

Kräuterkunst auch auf dem Teller

Dass die Alpenkräuter von Ricola nicht nur im Glas, sondern auch in der Spitzengastronomie brillieren, bewies Gastrounternehmer Sandro Zinggeler. Er zauberte exklusiv für das Event raffinierte Häppchen, die auf den Aromen der Drink Cubes basieren. «Inspiriert von den Alpenkräutern haben wir verschiedene kulinarische Snacks kreiert. So haben wir Wassermelone mit Zitronenmelisse ziehen lassen, einen feinen Thymian-Frischkäse zubereitet und ein Schafsgarben-Pulver zubereitet, das wir harmonisch zu Topinambur und Forelle servieren», sagt der TV-Koch und Influencer.

Für Zinggeler ist die Marke ein echter Nationalstolz. «Ich würde behaupten, Ricola ist schon ein Ambassador für unser Land. Wenn man im Ausland ist und sagt, man ist aus der Schweiz, kommen einem entweder die Begriffe Käse, Schoggi oder Ricola entgegen.» Dem pflichtet auch Lifestyle-Influencerin Wemmse bei. Ihr helfen die Ricola Drink Cubes im Alltag dabei, ihre Trinkroutine im Griff zu behalten. «Ich trinke viel zu wenig Wasser, weil ich es im Trubel schlicht vergesse», gesteht sie offen. «Ich brauche Geschmack im Glas, aber den ganzen Tag nur Kaffee oder süsse Softdrinks sind keine Lösung. Mein Favorit ist ganz klar Zitrone mit Minze.»

5 Fragen an Bernhard Weckerle, Leiter Forschung & Entwicklung bei Ricola Welche Alpenkräuter stecken in den Ricola Drink Cubes, und wo werden sie angebaut?

Bernhard Weckerle: Die Schweizer Alpenkräuter werden in mehreren Regionen im Land von insgesamt über 100 Kräuterbauern angebaut. Die für Ricola Drink Cubes optimale Menge an Kräutern haben wir nach geschmacklichen und funktionalen Kriterien angepasst, um den Konsumentinnen und Konsumenten einen maximalen Mehrwert für die tägliche Portion Hydration anbieten zu können. Für die Drink Cubes verwenden wir eine abgestimmte Mischung aus Minze, Schafgarbe, Kamille, Melisse, Frauenmantel, Thymian, Salbei und Holunderblüten. Wie entsteht ein Ricola Drink Cube genau?

Das ist natürlich ein Geheimnis. Aber so viel sei verraten: Für die Ricola Drink Cubes werden die Zutaten schonend verarbeitet, zum Teil extrahiert und dann in trockener Form entsprechend unseren Rezepturen zu einer homogenen Mischung verarbeitet. Diese Mischung wird auf Basis der Technologie unseres Partners waterdrop® weiter zu den Cubes verarbeitet und letztlich optimal verpackt, um Funktion und Geschmack bis zum Verzehr sicherzustellen. Wie kommen die Vitamine in die Würfel?

Die Vitamine unterstützen die Funktionalität der Ricola Drink Cubes. Sie werden als Bestandteil der oben genannten Mischung ebenfalls trocken verarbeitet. Für Vitamin C verwenden wir als Quelle Acerolasaftkonzentrat und verstärken damit die Natürlichkeit unserer Anwendung. Wie muss man sich den Entwicklungsprozess vorstellen? Haben Sie zunächst mit Pulver getüftelt?

Für uns stehen die Kräuter immer im Mittelpunkt, wenn wir uns mit Neuentwicklungen beschäftigen. Um uns an neue Ideen und Rezepturen heranzutasten, starten wir in der Regel mit Infusionen, also Tee-ähnlichen Aufgüssen. Wenn wir mit dem Impact und dem Profil der Kräutermischung einverstanden sind, ergänzen wir weitere Zutaten wie Fruchtsaftpulver oder Extrakte und wenden schonende technologische Prozesse an, um das finale Format in trockener oder flüssiger Form herstellen zu können. Wann hielten Sie den ersten Cube in den Händen, und was für ein Gefühl war das?

Das war tatsächlich ein sehr spannender Moment, als die ersten Ricola Drink Cubes in der heutigen Form vor uns lagen. Die ersten haben wir gut gehütet und dann zum ersten Mal im Team verkostet. Das war ein sehr aufregender Moment, da wir einerseits die Weichen gestellt haben für ein komplett neues Format für Ricola und andererseits direkt an die traditionelle Form des Kräuterzucker-Würfels anknüpfen konnten. Ein echter Meilenstein für die Marke! Welche Alpenkräuter stecken in den Ricola Drink Cubes, und wo werden sie angebaut?

Bernhard Weckerle: Die Schweizer Alpenkräuter werden in mehreren Regionen im Land von insgesamt über 100 Kräuterbauern angebaut. Die für Ricola Drink Cubes optimale Menge an Kräutern haben wir nach geschmacklichen und funktionalen Kriterien angepasst, um den Konsumentinnen und Konsumenten einen maximalen Mehrwert für die tägliche Portion Hydration anbieten zu können. Für die Drink Cubes verwenden wir eine abgestimmte Mischung aus Minze, Schafgarbe, Kamille, Melisse, Frauenmantel, Thymian, Salbei und Holunderblüten. Wie entsteht ein Ricola Drink Cube genau?

Das ist natürlich ein Geheimnis. Aber so viel sei verraten: Für die Ricola Drink Cubes werden die Zutaten schonend verarbeitet, zum Teil extrahiert und dann in trockener Form entsprechend unseren Rezepturen zu einer homogenen Mischung verarbeitet. Diese Mischung wird auf Basis der Technologie unseres Partners waterdrop® weiter zu den Cubes verarbeitet und letztlich optimal verpackt, um Funktion und Geschmack bis zum Verzehr sicherzustellen. Wie kommen die Vitamine in die Würfel?

Die Vitamine unterstützen die Funktionalität der Ricola Drink Cubes. Sie werden als Bestandteil der oben genannten Mischung ebenfalls trocken verarbeitet. Für Vitamin C verwenden wir als Quelle Acerolasaftkonzentrat und verstärken damit die Natürlichkeit unserer Anwendung. Wie muss man sich den Entwicklungsprozess vorstellen? Haben Sie zunächst mit Pulver getüftelt?

Für uns stehen die Kräuter immer im Mittelpunkt, wenn wir uns mit Neuentwicklungen beschäftigen. Um uns an neue Ideen und Rezepturen heranzutasten, starten wir in der Regel mit Infusionen, also Tee-ähnlichen Aufgüssen. Wenn wir mit dem Impact und dem Profil der Kräutermischung einverstanden sind, ergänzen wir weitere Zutaten wie Fruchtsaftpulver oder Extrakte und wenden schonende technologische Prozesse an, um das finale Format in trockener oder flüssiger Form herstellen zu können. Wann hielten Sie den ersten Cube in den Händen, und was für ein Gefühl war das?

Das war tatsächlich ein sehr spannender Moment, als die ersten Ricola Drink Cubes in der heutigen Form vor uns lagen. Die ersten haben wir gut gehütet und dann zum ersten Mal im Team verkostet. Das war ein sehr aufregender Moment, da wir einerseits die Weichen gestellt haben für ein komplett neues Format für Ricola und andererseits direkt an die traditionelle Form des Kräuterzucker-Würfels anknüpfen konnten. Ein echter Meilenstein für die Marke!