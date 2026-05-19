Ein Lifestyle-Produkt erobert den Getränkemarkt: Microdrinks. Was aber ist das eigentlich genau? Woher kommt der Trend? Und welche Vorteile haben diese Durstlöscher? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Ricola

Was versteht man unter Microdrinks?

Bei Microdrinks handelt es sich um kompakt gepresste kleine Würfel mit zum Beispiel Fruchtextrakten, Pflanzenextrakten und Vitaminen. Sie sind zuckerfrei und können in Leitungs- oder auch Mineralwasser gegeben werden, wo sie sich vollständig auflösen und dem Wasser ein Aroma verleihen. Es stehen verschiedene Sorten zur Auswahl.

Wer hats erfunden?

Als Pionier im Bereich Microdrinks gilt das österreichische Scale-up waterdrop®. Es hat 2017 die ersten Würfel lanciert und wurde ein Jahr später in der TV-Sendung «Höhle der Löwen» auf breiter Ebene bekannt. Inzwischen werden die Produkte in über 40 Ländern verkauft. 2023 eroberte waterdrop® die Tenniswelt und wurde offizieller Hydration-Partner der ATP-Tour. Zudem kam es zu einer Kooperation mit Novak Djokovic.

Im gleichen Jahr weckte der Microdrink-Hersteller die Aufmerksamkeit von Ricola. Weil die beiden Unternehmen viele Werte hinsichtlich Qualität teilen, entschied sich Ricola, in das junge Unternehmen zu investieren und eine Partnerschaft einzugehen. Diese fruchtet in den Ricola Drink Cubes, die seit letztem Jahr in Frankreich und Österreich und seit diesem Jahr auch in der Schweiz erhältlich sind.

Ricola Drink Cubes ausprobieren Du bist neugierig und möchtest die Ricola Drink Cubes selbst testen? Komm am Mittwoch, 27. Mai 2026, in die Haupthalle des Zürcher Hauptbahnhofs und degustiere die Würfel kostenlos in den verschiedenen Geschmacksrichtungen. Erlebe dazu eine imposante wasserspendende Kunstinstallation, die mit echter Alpenflora bepflanzt ist. Einen Monat lang wird es am Europaplatz bei der Europaallee zudem einen Pop-up-Store geben. Du bist neugierig und möchtest die Ricola Drink Cubes selbst testen? Komm am Mittwoch, 27. Mai 2026, in die Haupthalle des Zürcher Hauptbahnhofs und degustiere die Würfel kostenlos in den verschiedenen Geschmacksrichtungen. Erlebe dazu eine imposante wasserspendende Kunstinstallation, die mit echter Alpenflora bepflanzt ist. Einen Monat lang wird es am Europaplatz bei der Europaallee zudem einen Pop-up-Store geben. Mehr zu den Ricola Drink Cubes

Was sind die Vorteile von Microdrinks?

1. Abwechslung bei der Hydration

Der Mensch muss genügend Wasser zu sich nehmen, um funktionstüchtig und leistungsfähig zu sein. Ohne ausreichend Wasser ist die Kommunikation zwischen den Neuronen im Gehirn beeinträchtigt. Das heisst, es fällt schwerer, zu denken. Auch die Haut ist «durstig». Sie speichert rund 30 Prozent des gesamten Körperwassers und sorgt durch Schwitzen dafür, dass unser Körper gekühlt wird. Alles Gründe dafür, ausreichend zu trinken. Hin und wieder wünschen sich viele aber eine geschmackliche Abwechslung zu reinem Leitungs- oder Mineralwasser. Microdrinks sind da praktisch: Einfach einen Würfel ins Wasser geben und schon gibts Abwechslung dank verschiedenen erfrischenden Geschmacksrichtungen. Und man kann so verdünnen, wie es einem am besten zusagt.





Der Mensch muss genügend Wasser zu sich nehmen, um funktionstüchtig und leistungsfähig zu sein. Ohne ausreichend Wasser ist die Kommunikation zwischen den Neuronen im Gehirn beeinträchtigt. Das heisst, es fällt schwerer, zu denken. Auch die Haut ist «durstig». Sie speichert rund 30 Prozent des gesamten Körperwassers und sorgt durch Schwitzen dafür, dass unser Körper gekühlt wird. Alles Gründe dafür, ausreichend zu trinken. Hin und wieder wünschen sich viele aber eine geschmackliche Abwechslung zu reinem Leitungs- oder Mineralwasser. Microdrinks sind da praktisch: Einfach einen Würfel ins Wasser geben und schon gibts Abwechslung dank verschiedenen erfrischenden Geschmacksrichtungen. Und man kann so verdünnen, wie es einem am besten zusagt. 2. Viel Getränk auf wenig Raum

Eine Packung Ricola Drink Cubes wiegt beispielsweise nur 26 Gramm und ist gerade mal 9 x 9 Zentimeter gross. Sie hat also selbst in der kleinsten Schrankecke oder in der Handtasche Platz. Enthalten sind 12 Cubes, die pro Stück – je nach bevorzugter Konzentration – zwischen 4 und 6 Deziliter Wasser mit Geschmack ergeben. Macht unter dem Strich rund 6 Liter Getränk pro Packung. Das ist ganz schön viel für etwas, das nur ganz wenig Platz beansprucht. Das Einzige, was man sonst noch braucht, ist Zugang zu Trinkwasser.

3. Weniger Schleppen beim Einkaufen

Kaufst du 6 Liter Getränke im Laden, musst du viel Gewicht in den Einkaufswagen heben und zu Hause aus dem Kofferraum nehmen und in die Wohnung oder den Keller tragen. Falls du kein Auto hast, wird es noch viel unangenehmer. Lädst du beispielsweise Freunde zum Znacht ein oder veranstaltest eine Gartenparty, multipliziert sich das zusätzlich. Mit den Microdrinks hast du dieses Problem nicht. Denn sie sind wie gesagt weder schwer noch nehmen sie viel Raum ein. So kannst du dir problemlos einen kleinen Vorrat anlegen, der aber weit reicht. Du müsstest schon sehr, sehr trinkfreudige Gäste haben, bis dir dann die Getränke ausgehen. Die verschiedenen Geschmacksrichtungen sorgen zudem für erfrischende Vielfalt. Und sie lassen sich auch in Mocktails reinmixen. Einfach mal experimentieren.





Kaufst du 6 Liter Getränke im Laden, musst du viel Gewicht in den Einkaufswagen heben und zu Hause aus dem Kofferraum nehmen und in die Wohnung oder den Keller tragen. Falls du kein Auto hast, wird es noch viel unangenehmer. Lädst du beispielsweise Freunde zum Znacht ein oder veranstaltest eine Gartenparty, multipliziert sich das zusätzlich. Mit den Microdrinks hast du dieses Problem nicht. Denn sie sind wie gesagt weder schwer noch nehmen sie viel Raum ein. So kannst du dir problemlos einen kleinen Vorrat anlegen, der aber weit reicht. Du müsstest schon sehr, sehr trinkfreudige Gäste haben, bis dir dann die Getränke ausgehen. Die verschiedenen Geschmacksrichtungen sorgen zudem für erfrischende Vielfalt. Und sie lassen sich auch in Mocktails reinmixen. Einfach mal experimentieren. 4. Lästiges Entsorgen entfällt

Getränke in PET- oder Glasflaschen haben einen grossen Nachteil: Sie erzeugen Leergut, das du irgendwo sammeln musst. Ein Raumfresser. Zudem musst du alles immer wieder entsorgen. Häufig opferst du dafür Zeit an einem Samstag – also ausgerechnet dann, wenn du eigentlich deine Freizeit geniessen könntest. Nutzt du Microdrinks, hast du dieses Problem nicht.





Getränke in PET- oder Glasflaschen haben einen grossen Nachteil: Sie erzeugen Leergut, das du irgendwo sammeln musst. Ein Raumfresser. Zudem musst du alles immer wieder entsorgen. Häufig opferst du dafür Zeit an einem Samstag – also ausgerechnet dann, wenn du eigentlich deine Freizeit geniessen könntest. Nutzt du Microdrinks, hast du dieses Problem nicht. 5. Praktisch für unterwegs

Viele Menschen haben heute sowieso immer eine Trinkflasche dabei, wenn sie unterwegs sind. Packt sie die Lust auf ein Getränk mit Geschmack, haben sie mit Microdrinks eine unkomplizierte, schnelle und kompakte Lösung dabei. Weil die Würfel frei von Konservierungsstoffen sind und vor dem Einsatz nicht feucht werden sollten, sind sie einzeln und stabil in sogenannten Pods verpackt. Man kann sie sich also zur Not auch einfach in die Hosentasche stecken, um bei Bedarf einen Würfel griffbereit zu haben. Eine gute Lösung auch im Mobile Office oder beim Sport.

Kein Zucker, viel Geschmack Ob zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs: Ricola Drink Cubes verwandeln die tägliche Trinkroutine in ein geschmackvolles Vergnügen. Sie sind in den folgenden Geschmacksrichtungen erhältlich: Himbeere I Melisse – Immunity: mit Vitamin C, B6 und B12

Granatapfel I Minze – Immunity: mit Vitamin C, B6 und B12

Zitrone I Minze – Vitality: mit Vitamin C, B3 und B12

Verbene I Zitrus – Relax: mit Vitamin C, B1 und B9 Ausgewählte Sorten gibt es bei waterdrop®, Coop und Migros. Ob zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs: Ricola Drink Cubes verwandeln die tägliche Trinkroutine in ein geschmackvolles Vergnügen. Sie sind in den folgenden Geschmacksrichtungen erhältlich: Himbeere I Melisse – Immunity: mit Vitamin C, B6 und B12

Granatapfel I Minze – Immunity: mit Vitamin C, B6 und B12

Zitrone I Minze – Vitality: mit Vitamin C, B3 und B12

Verbene I Zitrus – Relax: mit Vitamin C, B1 und B9 Ausgewählte Sorten gibt es bei waterdrop®, Coop und Migros. Jetzt mehr erfahren

Warum mausern sich Microdrinks zu Lieblingen im Alltag?

Das Gottlieb Duttweiler Institut hat sich in seiner neuen Studie «Feelgood Revolution» mit dem neuen Wellness-Ökosystem an der Schnittstelle von Ernährung, Gesundheit und Schönheit auseinandergesetzt. Befragt wurden dabei mehr als 3000 Personen im DACH-Raum (repräsentativ nach Alter und nach Geschlecht).

Die Forschenden wollten von den Teilnehmenden unter anderem wissen, welche für sie die wichtigsten Aspekte oder Eigenschaften von Lebensmitteln sind. Christine Schäfer, Trendforscherin am Gottlieb Duttweiler Institut, zu den Antworten: «Für 89 Prozent ist der gute Geschmack zentral. Für 56 Prozent sind natürliche Zutaten wichtig, 49 Prozent begrüssen alles, was möglichst reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist. Und 44 Prozent achten auf wenig Zucker.»

Microdrinks treffen da also ins Schwarze. Bei den Ricola Drink Cubes zum Beispiel sorgen Zitrone, Himbeere, Granatapfel und Verbene für Geschmack – und natürlich Alpenkräuter von Schweizer Bauern. Letztere werden gemäss den Standards von Bio Suisse angebaut, in der Schweiz getrocknet und verarbeitet. Die zugesetzten Vitamine des B- und C-Komplexes tragen unter anderem zu einer normalen Funktion des Immun- und Nervensystems bei und unterstützen den normalen Energiestoffwechsel. Gesüsst wird mit Steviolglycosiden, die aus Steviablättern gewonnen werden. Die Würfel sind also zuckerfrei.

Kurz zusammengefasst: Microdrinks erfüllen Bedürfnisse. Eine gute Grundlage für eine Erfolgsgeschichte.