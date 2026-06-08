Goldbraun gebacken, aussen knusprig und innen herrlich würzig: Diese Käse-Krapfen aus den Abruzzen sind ein echter Geheimtipp der italienischen Küche. Die gefüllten Teigtaschen erinnern an Ravioli, werden aber nicht gekocht, sondern im Ofen gebacken.
Traditionell werden sie mit regionalen Käsesorten wie Rigatino und Pecorino zubereitet. Mit Schweizer Käse wie Appenzeller oder Gruyère gelingen sie jedoch ebenso hervorragend. Für zusätzliche Würze sorgt etwas Pecorino oder Parmesan in der Füllung.
Besonders reizvoll ist der typische Einschnitt im Teig, aus dem während des Backens geschmolzener Käse austritt und knusprig karamellisiert. Ob zum Apéro, als Antipasto oder als herzhafter Snack – diese Spezialität begeistert mit wenig Aufwand und viel Geschmack.
Für den Teig in einer Schüssel Eier mit 1 Prise Salz, Öl und Wein verquirlen, nach und nach das Mehl einrühren.
Falls der Teig zu feucht ist, mehr Mehl einarbeiten, bis er nicht mehr klebt.
Auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem weichen und elastischen Teig kneten.
Teig abdecken und 30 Minuten ruhen lassen
Für die Füllung den Käse in eine Schüssel geben, Eiweiss von 2 Eiern dazugeben, die Eigelbe zum Bestreichen der Fiadoni bereitstellen.
Die restlichen 6 Eier ganz hinzufügen, mischen und zugedeckt 15 Minuten ruhen lassen.
Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.
Den Teig dritteln, um einfacher portionsweise arbeiten zu können.
Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 5 mm dünn ausrollen, dann durch die Pastamaschine bis auf die Stufe 7 dünn ausziehen. Alternativ mit dem Nudelholz eine durchschimmernd dünne Bahn von 12 bis 15 cm Breite ausrollen.
Jeweils 1 EL Füllung mittig auf die Teigbahn setzen, dabei 8 bis 10 cm Abstand halten (je nachdem, wie gross der Durchmesser der runden Ausstechform ist).
Die Bahn nach vorne klappen und den Rand zudrücken. Mit einer runden Ausstechform von 8 bis 10 cm Durchmesser Halbmonde ausstechen.
Ränder gut zudrücken und mit einer Gabel einen gerippten Rand prägen.
Teigabschnitte wieder verkneten, ausrollen und daraus noch mal 1 bis 2 Fiadoni formen.
Die Fiadoni auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. Die beiden Eigelbe mit 1 EL Olivenöl vermischen und die Fiadoni damit bestreichen.
Mit einer Schere die Fiadoni mittig auf der Oberfläche 2 bis 3 cm breit einschneiden.
20 bis 25 Minuten backen, bis sie schön aufgegangen und goldbraun sind.. Am besten warm servieren.