Goldbraun gebacken, aussen knusprig und innen herrlich würzig: Diese Käse-Krapfen aus den Abruzzen sind ein echter Geheimtipp der italienischen Küche. Die gefüllten Teigtaschen erinnern an Ravioli, werden aber nicht gekocht, sondern im Ofen gebacken.

Traditionell werden sie mit regionalen Käsesorten wie Rigatino und Pecorino zubereitet. Mit Schweizer Käse wie Appenzeller oder Gruyère gelingen sie jedoch ebenso hervorragend. Für zusätzliche Würze sorgt etwas Pecorino oder Parmesan in der Füllung.

Besonders reizvoll ist der typische Einschnitt im Teig, aus dem während des Backens geschmolzener Käse austritt und knusprig karamellisiert. Ob zum Apéro, als Antipasto oder als herzhafter Snack – diese Spezialität begeistert mit wenig Aufwand und viel Geschmack.