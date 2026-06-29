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Die perfekte Sommersuppe Gazpacho-Rezept mit Pesto und Frischkäse

Michael Merz
Michael MerzGastro-Experte
Publiziert: vor 55 Minuten
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Aktualisiert: vor 54 Minuten

Sommer ist nicht nur, wenn es heiss ist. Sommer ist auch, wenn uns der Garten alle Gemüse zur Suppe liefert, die solche Hitze am besten bekämpft: Gazpacho. Frischkäse und Pesto vollenden das Gericht perfekt. Und nicht zu vergessen: knuspriges Brot.

Und hier noch einige Tipps zum Rezept:

  1. Das Marinieren der Gemüse ist wichtig. So entsteht eine Art roher Gemüsesaft, der mit der gekochten Gemüsebouillon eine tolle Geschmacksbasis in die sonst rohe Suppe bringt.
  2. Ein Gazpacho kann vieles enthalten. Sicher aber müssen Tomaten und Gurken die Basis sein. Wichtig: Roher Knoblauch würzt anders wie gekochter.
  3. Schmeckt diese Suppe erst zum Schluss ab. Sie wurde ja am Anfang kräftig gesalzen und bringt damit schon viel Pfiff in die Schlussrunde mit.
  4. Frischkäse gibt es weich und fest. Wir sprechen hier vom festen Käse, der ohne Molke angeboten wird.
  5. Pesto wird möglichst im letzten Moment gemixt und gesalzen. Salz zerstört, genauso wie Wärme, das Grün des Basilikums.
  6. Passiert die Suppe nicht.
Foto: Getty Images
Portionen6
Nährwert / Personca. 150 kcal
Zubereitungs-Zeit30 Min.
Zutaten
8Reife Tomaten
2Gurken, geschält
1Zwiebel
3rote Peperoni
Nach GeschmackSalz
50 gKetchup
2Knoblauchzehen
3 dlGemüsebouillon, kalt
EtwasSchwarzer Pfeffer aus der Mühle
EtwasTabasco
Für Pesto
100 gBasilikum, Blätter
50 gPinienkerne, geröstet,
1Knoblauch
300 gOlivenöl
EtwasSalz und Pfeffer aus der Mühle
300 gFrischkäse
Zubereitung
Schritt 1/6
<p>Die Gemüse werden grob geschnitten und für eine Nacht mit Salz mariniert.&nbsp;</p>
Foto: René Frauenfelder

Tomaten, Gurken, Zwiebel, Peperoni grob würfeln. Salzen. Über Nacht zugedeckt im Kühlschrank ziehen lassen.

Schritt 2/6

Für Pesto sämtliche Zutaten in einem Mixbecher kurz zwei-, dreimal, pulsen. Die nicht allzu fein gemixte Masse darf auf gar keinen Fall warm werden!

Schritt 3/6

Frischkäse in 1 cm grosse Würfel schneiden.

Schritt 4/6

Marinierte Gazpacho-Grundmasse inklusive ausgelaufenen Safts in einen Mixbecher geben. Übrige Zutaten dazumischen und alles nicht zu fein mixen.

Schritt 5/6

Diese Masse durch ein nicht zu feines Sieb passieren. Abschmecken.

Schritt 6/6

Den Gazpacho in einzelne Suppentassen giessen. Einige Würfel Frischkäse darüber verteilen. Einige Tropfen Pesto darüberträufeln.

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