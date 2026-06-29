Sommer ist nicht nur, wenn es heiss ist. Sommer ist auch, wenn uns der Garten alle Gemüse zur Suppe liefert, die solche Hitze am besten bekämpft: Gazpacho. Frischkäse und Pesto vollenden das Gericht perfekt. Und nicht zu vergessen: knuspriges Brot.
Tomaten, Gurken, Zwiebel, Peperoni grob würfeln. Salzen. Über Nacht zugedeckt im Kühlschrank ziehen lassen.
Für Pesto sämtliche Zutaten in einem Mixbecher kurz zwei-, dreimal, pulsen. Die nicht allzu fein gemixte Masse darf auf gar keinen Fall warm werden!
Frischkäse in 1 cm grosse Würfel schneiden.
Marinierte Gazpacho-Grundmasse inklusive ausgelaufenen Safts in einen Mixbecher geben. Übrige Zutaten dazumischen und alles nicht zu fein mixen.
Diese Masse durch ein nicht zu feines Sieb passieren. Abschmecken.
Den Gazpacho in einzelne Suppentassen giessen. Einige Würfel Frischkäse darüber verteilen. Einige Tropfen Pesto darüberträufeln.