Sommer ist nicht nur, wenn es heiss ist. Sommer ist auch, wenn uns der Garten alle Gemüse zur Suppe liefert, die solche Hitze am besten bekämpft: Gazpacho. Frischkäse und Pesto vollenden das Gericht perfekt. Und nicht zu vergessen: knuspriges Brot.

Und hier noch einige Tipps zum Rezept: