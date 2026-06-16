Bouillabaisse gilt als Klassiker der mediterranen Küche und wird traditionell mit verschiedenen Meerfischen zubereitet. Doch auch mit heimischen Süsswasserfischen lässt sich die aromatische Fischsuppe wunderbar interpretieren. Frische Bodenseefische verleihen ihr einen ganz eigenen Charakter und sorgen für ein besonderes Geschmackserlebnis. Mit den passenden Zutaten und etwas Fingerspitzengefühl entsteht eine raffinierte Bouillabaisse, die regionale Produkte auf genussvolle Weise in Szene setzt. Hier kommt unser Rezept für eine köstliche Bouillabaisse mit Bodenseefischen.