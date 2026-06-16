Bouillabaisse gilt als Klassiker der mediterranen Küche und wird traditionell mit verschiedenen Meerfischen zubereitet. Doch auch mit heimischen Süsswasserfischen lässt sich die aromatische Fischsuppe wunderbar interpretieren. Frische Bodenseefische verleihen ihr einen ganz eigenen Charakter und sorgen für ein besonderes Geschmackserlebnis. Mit den passenden Zutaten und etwas Fingerspitzengefühl entsteht eine raffinierte Bouillabaisse, die regionale Produkte auf genussvolle Weise in Szene setzt. Hier kommt unser Rezept für eine köstliche Bouillabaisse mit Bodenseefischen.
Fische filetieren. Gräten und Abschnitte reservieren. Fleisch in Portionen von 30 bis 40 g teilen. Die gerüsteten Gemüse in Salzwasser blanchieren und ebenfalls reservieren.
Fschabschnitte in einem Hauch Olivenöl anziehen. Wenn sie sich weisslich färben, gescheibelte Zwiebel, Selleriewürfel und Fenchelzweig ebenfalls anziehen und alles mit dem Weisswein ablöschen. Kurz aufkochen, ca. 2 l Wasser zufügen, nochmals aufkochen. Die Gewürze untermischen.
Alles 12 Minuten sehr leise köcheln. Passieren und den Fond etwa auf die Hälfte reduzieren. Die Hälfte der Safranfäden zufügen. Abschmecken.
Die Kartoffeln in der Schale weich kochen. Schälen. Etwas ausdampfen lassen und dann wie für Kartoffelstock passieren. Mit dem fein gehackten Knoblauch und den restlichen Safranfäden (oder -pulver) vermengen. Das Olivenöl unter stetem Rühren unterziehen und so eine Sauce von cremiger Konsistenz mischen. Kräftig abschmecken.
Den Fischfond erhitzen und die vorge-kochten Gemüse einlegen, damit sie sich erwärmen. Nun die portionierten Fischfilets einlegen und vorsichtig und kurz (ca. 1 bis 3 Minuten) auf den Punkt garen.
Die Brotscheiben entweder kräftig toasten oder in einer Grillpfanne kräftig markieren.
Gegarte Gemüse und Fischfiletstücke vorsichtig in heisse Suppenteller schöpfen. Mit der Fischbouillon auffüllen. Etwas Rouille an den Tellerrand dressieren. Den Rest der Rouille gesondert in einer Schale reichen. Allenfalls eine Prise frisch geschnittenes Fenchelkraut über die Suppe streuen.