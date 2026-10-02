Herbst im Glas Dieses Chutney macht Kürbis und Quitten zum Dreamteam

Das würzige Beilagenrezept mit herbstlichem Kürbis und gesundem Ingwer, das scharf mit Curry und Cayenne abgeschmeckt ist und toll zu Fleischgerichten passt. Dieses Kürbis-Chutney stärkt ausserdem Ihr Immunsystem!