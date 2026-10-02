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Herbst im Glas
Dieses Chutney macht Kürbis und Quitten zum Dreamteam

Das würzige Beilagenrezept mit herbstlichem Kürbis und gesundem Ingwer, das scharf mit Curry und Cayenne abgeschmeckt ist und toll zu Fleischgerichten passt. Dieses Kürbis-Chutney stärkt ausserdem Ihr Immunsystem!
Publiziert: vor 40 Minuten
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Aktualisiert: 11:05 Uhr
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Foto: Getty Images/500px Plus
Zutaten4
Zutatenca. 30 Min.
Zutaten2 St. Ruhezeit
Zutaten
300 g Kürbis, geschält und entkernt
200 g Quitten
150 g Schalotte, fein gewürfelt
20 g frischer Ingwer, geschält und gerieben
30 g Sonnenblumenöl
30 g Rohrzucker
1 dl Weisswein
2 dl weisser Balsamico
Etwas Salz und weisser Pfeffer aus der Mühle
1 TL Curry, scharf
1 TL Cayenne- Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/6

Kürbis- und Quittenfleisch in sogenannte Brunoise schneiden (in 2-mm-Würfelchen). Diese in heissem Sonnenblumenöl kurz andünsten.

Schritt 2/6

Schalottenwürfel und den Ingwer dazugeben, alles kurz weiterdünsten. Verdichtet sich der Duft und wird rund, das Gemisch mit Salz, Pfeffer, Curry und Cayenne pfiffig abschmecken.

Schritt 3/6

Zucker beigeben und nur hellgelb karamellisieren.

Schritt 4/6

Sofort mit Weisswein und dem Balsamico ablöschen. Aufkochen und alles etwa 4 Minuten köcheln lassen.

Schritt 5/6

Bindet sich das Chutney leicht, kann es weiterverwendet werden. Es wird kalt oder zimmerwarm aufgetragen.

Schritt 6/6

Chutney schmeckt besonders gut zimmerwarm zu Fleisch- oder Käsegrichten, oder als Brotaufstrich beim Apero.

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