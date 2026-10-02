Kürbis- und Quittenfleisch in sogenannte Brunoise schneiden (in 2-mm-Würfelchen). Diese in heissem Sonnenblumenöl kurz andünsten.
Schalottenwürfel und den Ingwer dazugeben, alles kurz weiterdünsten. Verdichtet sich der Duft und wird rund, das Gemisch mit Salz, Pfeffer, Curry und Cayenne pfiffig abschmecken.
Zucker beigeben und nur hellgelb karamellisieren.
Sofort mit Weisswein und dem Balsamico ablöschen. Aufkochen und alles etwa 4 Minuten köcheln lassen.
Bindet sich das Chutney leicht, kann es weiterverwendet werden. Es wird kalt oder zimmerwarm aufgetragen.
Chutney schmeckt besonders gut zimmerwarm zu Fleisch- oder Käsegrichten, oder als Brotaufstrich beim Apero.