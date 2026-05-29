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Schnelle Rezepte Coleslaw – der perfekte Begleiter zu Fleisch

Publiziert: vor 49 Minuten
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Aktualisiert: vor 45 Minuten

Kein Chabis! Der Coleslaw, der amerikanische Krautsalat, ist eine Beilage, die an keiner Grill-Party fehlen darf. Wir zeigen euch, wie ihr den Klassiker ganz einfach selbst machen könnt. 

Foto: Blick.ch
Portionen4 - 6
Nährwert / Person150 kcal
Zubereitungs-Zeit20 Min.
Kochzeit1 St. Ziehzeit
Zutaten
1kleiner Weisskohl
500 gRüebli
2Zwiebeln
1 BundFrühlingszwiebeln
500 gVollmilchjoghurt, nature
50 gMayonnaise
2 ELfrischer Zitronensaft
2 - 3 ELWeissweinessig
EtwasSalz, Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/10

Weisskohl waschen und bei Bedarf nicht mehr frische Blätter abziehen.

Schritt 2/10

Danach halbieren und vierteln. Seitwärts den Strunk rausschneiden.

Schritt 3/10

Den Kohl in feine Streifen schneiden. Tipp: Mit einem Gemüsehobel geht dies noch einfacher.

Schritt 4/10

Rüebli schälen und fein raffeln.

Schritt 5/10

Zwiebeln rüsten und ebenfalls raffeln.

Schritt 6/10

Frühlingszwiebeln putzen, rüsten und in gleichmässige kleine Stücke schneiden.

Schritt 7/10

Das gesamte Gemüse in eine grosse Schüssel geben und mit den Händen gut durchschmischen.

Schritt 8/10

Joghurt, Mayonnaise, Zitronensaft und Weissweinessig mischen. Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schritt 9/10

Sauce über das Gemüse geben und gut mischen.

Schritt 10/10

Den Salat vor dem Servieren mindestens eine Stunde durchziehen lassen. Nach Belieben den Salat beim Servieren noch mit ein wenig frischen Frühlingszwiebeln garnieren.

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