Kein Chabis! Der Coleslaw, der amerikanische Krautsalat, ist eine Beilage, die an keiner Grill-Party fehlen darf. Wir zeigen euch, wie ihr den Klassiker ganz einfach selbst machen könnt.
Weisskohl waschen und bei Bedarf nicht mehr frische Blätter abziehen.
Danach halbieren und vierteln. Seitwärts den Strunk rausschneiden.
Den Kohl in feine Streifen schneiden. Tipp: Mit einem Gemüsehobel geht dies noch einfacher.
Rüebli schälen und fein raffeln.
Zwiebeln rüsten und ebenfalls raffeln.
Frühlingszwiebeln putzen, rüsten und in gleichmässige kleine Stücke schneiden.
Das gesamte Gemüse in eine grosse Schüssel geben und mit den Händen gut durchschmischen.
Joghurt, Mayonnaise, Zitronensaft und Weissweinessig mischen. Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Sauce über das Gemüse geben und gut mischen.
Den Salat vor dem Servieren mindestens eine Stunde durchziehen lassen. Nach Belieben den Salat beim Servieren noch mit ein wenig frischen Frühlingszwiebeln garnieren.