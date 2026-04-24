Vergiss Fertig-Kartoffelsalate aus dem Supermarkt. Wir haben für dich ein simples und frisches Rezept. Es ist ganz einfach, aber es gibt doch einige Faktoren, die zu beachten sind: Temperatur und Timing. Die Kartoffeln müssen noch heiss geschält und sogleich in eine Schüssel mit etwas heisser Fleischbouillon geschnitten werden. In dieser Schüssel sollten übrigens auch schon fein gewürfelte Zwiebeln liegen. Und dann braucht es etwas Geduld. Erstens, bis die Kartoffeln Stärke abgeben und Bouillon aufsaugen – beides ist essenziell für eine cremige Sauce – und zweitens, bis sie so weit ausgekühlt sind, dass man sie lauwarm geniessen kann.
Kartoffeln abbrausen und mit Schale in siedendem Salzwasser weichkochen.
Abgiessen und ein paar Minuten in einem Sieb ausdampfen lassen.
Zwiebel mit der Hälfte der heissen Bouillon übergiessen, Öl und Essig dazugeben, pfeffern, mischen.
Kartoffeln noch heiss schälen und direkt in dicken Scheiben in die Schüssel schneiden.
Vorsichtig unterheben, nach und nach mehr von der heissen Bouillon dazugeben, bis die Kartoffelstücke gleichmässig mit einer sämigen Sauce überzogen sind.
Schnittlauch darüberstreuen.
Den Kartoffelsalat lauwarm geniessen