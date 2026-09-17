Im Tessin gehört Risotto fest zur regionalen Küche – besonders aromatisch wird der Klassiker im Herbst mit frischen Steinpilzen aus den Wäldern. Zusammen mit getrockneten Steinpilzen, Weisswein, Parmesan und Petersilie entsteht ein wunderbar cremiges Gericht, das ein Stück Tessiner Genuss auf den Teller bringt. Mit unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung gelingt das Steinpilzrisotto auch zu Hause.