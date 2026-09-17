Im Tessin gehört Risotto fest zur regionalen Küche – besonders aromatisch wird der Klassiker im Herbst mit frischen Steinpilzen aus den Wäldern. Zusammen mit getrockneten Steinpilzen, Weisswein, Parmesan und Petersilie entsteht ein wunderbar cremiges Gericht, das ein Stück Tessiner Genuss auf den Teller bringt. Mit unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung gelingt das Steinpilzrisotto auch zu Hause.
Öl in einer Pfanne erhitzen. Eine gehackte Schalotte und Knoblauchzehe darin andünsten.
250 g Risotto-Reis ca. 3 Minuten mitdünsten. Mit 150 ml Weisswein ablöschen und einköcherln lassen.
Gemüsebrühe und getrocknete Steinpilze dazugeben. Brühe unter Rühren verkochen lassen. Nach Bedarf Wasser nachschütten, sodass das Risotto bedeckt ist.
Parmesan zugeben. Butter unterrühren. Mit Pfeffer und Salz abschmecken.
Frische Pilze in einer Bratpfanne mit etwas Öl andünsten. Petersilie zugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Risotto anrichten, frische Pilze darübergeben.