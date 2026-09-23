DE
FR
Abonnieren

Herbstküche Dieses Kürbis-Risotto wird jedem schmecken!

Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten

Es gibt so viele köstliche Kürbis-Rezepte, dass die Auswahl oft schwerfällt. Passend zur Kürbiszeit findet ihr hier als Inspiration ein Kürbis-Risotto-Rezept: das ist ein traditionelles Gericht aus Norditalien. Es besteht aus wenig Zutaten und ist sagenhaft einfach in der Zubereitung. Das schmackhafte Hauptgericht ist ideal für die kalte Jahreszeit.

Kürbis-Risotto: Ein herbstlicher Klassiker, der jeden Gaumen überzeugt.
Foto: Shutterstock
Portionen4
Nährwert / Person470 kcal
Zubereitungs-Zeit30
Kochzeit20
Zutaten
1Zwiebel
400 gKürbis
280 gReis für Risotto (Carnaroli oder Arborio)
2 dlWeisswein
8 dlheisse Gemüsebouillon
2 ELParmesan
1 ELButter
4 ELMascarpone
1 TLThymianblättchen
etwasSalz und Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/7

Kürbis in Würfel schneiden und Butter in einer Pfanne erhitzen. 

Schritt 2/7

Fein gehackte Zwiebel und Kürbis dünsten.

Schritt 3/7

Reis dazugeben. Kurz anbraten. Wein hinzufügen und einkochen.

Schritt 4/7

Allmählich heisse Bouillon dazugeben. Der Reis soll immer nur knapp mit Flüssigkeit bedeckt sein.

Schritt 5/7

15 bis 20 Minuten kochen und regelmässig rühren. 

Schritt 6/7

Pfanne vom Herd nehmen, Parmesan und Mascarpone einrühren.

Schritt 7/7

Mit Thymian garnieren sowie Salz und Pfeffer würzen. Anschliessend servieren.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen