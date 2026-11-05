Gesunder Genuss am Donnerstag Spaghettikürbis mit Tomaten & cremigem Frischkäse

Leicht, gesund und superlecker: Dieses Spaghettikürbis-Rezept kombiniert zartes Kürbisfleisch mit saftigen Cherry-Tomaten, aromatischem Knoblauch und cremigem Frischkäse. Ideal für den Herbst – einfach zuzubereiten und perfekt als vegetarisches Hauptgericht.