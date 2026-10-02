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Zucchini als Kuchen?
Dieser italienische Zucchini-Kuchen überrascht

Zucchini im Kuchen? In der Toskana hat diese ungewöhnliche Kombination Tradition. Die Scarpaccia dolce aus Viareggio überrascht mit saftigem Teig, Zitronenaroma und Pinienkernen – ein Sommergenuss, den man probieren muss.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Foto: Claudio del Principe
Apéro
Zutaten
160 g Mehl
120 g Zucker
100 g geriebene Mandeln
50 g Pinienkerne, grob gehackt
180 g Milch
1 Ei
½ Zitrone, abgeriebene Schale
1 Prise Salz
7 g Backpulver
Mark von ½ Vanilleschote
500 g kleine Zucchini, in dünne Scheiben gehobelt
Butter für die Backform
Olivenöl
Puderzucker
Zubereitung
Schritt 1/6

Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

Schritt 2/6

Mehl, Zucker, Milch, Ei, Zitronenabrieb, Salz, Backpulver und Vanillemark in einer Schüssel zu einem dickflüssigen Teig verrühren.

Schritt 3/6

Zucchinischeiben unterheben.

Schritt 4/6

Torten- oder Springform (26 cm Durchmesser) gut ausbuttern, Teig hineingiessen, etwas Olivenöl darüberträufeln und die Scarpaccia rund 45 Minuten backen. Die Oberfläche sollte schön gebräunt sein.

Schritt 5/6

Falls das schon nach 30 Minuten der Fall ist, Temperatur auf 160 Grad reduzieren. Falls die Scarpaccia nach 45 Minuten noch nicht gebräunt ist, weitere 10 bis 15 Minuten, backen

Schritt 6/6

Vor dem Servieren auskühlen lassen. Dann auf einen Tortenteller setzen und mit Puderzucker bestäuben.

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