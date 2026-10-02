Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.
Mehl, Zucker, Milch, Ei, Zitronenabrieb, Salz, Backpulver und Vanillemark in einer Schüssel zu einem dickflüssigen Teig verrühren.
Zucchinischeiben unterheben.
Torten- oder Springform (26 cm Durchmesser) gut ausbuttern, Teig hineingiessen, etwas Olivenöl darüberträufeln und die Scarpaccia rund 45 Minuten backen. Die Oberfläche sollte schön gebräunt sein.
Falls das schon nach 30 Minuten der Fall ist, Temperatur auf 160 Grad reduzieren. Falls die Scarpaccia nach 45 Minuten noch nicht gebräunt ist, weitere 10 bis 15 Minuten, backen
Vor dem Servieren auskühlen lassen. Dann auf einen Tortenteller setzen und mit Puderzucker bestäuben.