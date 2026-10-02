Zucchini als Kuchen? Dieser italienische Zucchini-Kuchen überrascht

Zucchini im Kuchen? In der Toskana hat diese ungewöhnliche Kombination Tradition. Die Scarpaccia dolce aus Viareggio überrascht mit saftigem Teig, Zitronenaroma und Pinienkernen – ein Sommergenuss, den man probieren muss.